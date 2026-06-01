Macron v projektu Izberite Francijo napovedal astronomske naložbe

Francoski predsednik Emmanuel Macron je napovedal, da pričakuje »rekordne« tuje naložbe v višini 93 milijard evrov, med drugim na področju umetne inteligence in podatkovnih centrov.

V Versaillesu zahodno od Pariza, kjer bo potekal Macronov letni dogodek »Izberite Francijo«, pričakujejo okoli 200 vodilnih direktorjev z vsega sveta. Lanska konferenca je postavila rekord z 20 milijardami evrov napovedanih projektov. Vendar pa naj bi že za letos obljubljena sredstva presegla skupnih 87 milijard evrov, zbranih v zadnjih osmih letih, so sporočili iz Macronovega urada.

»Ta izvedba dogodka Izberite Francijo bo sama omogočila uresničitev rekordnega zneska 93 milijard evrov potrjenih naložb, za več kot 15.000 delovnih mest. Gre očitno za daleč najbolj rekordno izvedbo in zgodovinski dosežek,« je dejal Macron.

Med obljubljenimi naložbami je tudi 45 milijard evrov japonskega tehnološkega investitorja SoftBank. Njegov ustanovitelj Masajoši Son je konec tedna dejal, da bo podjetje namenilo 75 milijard evrov za infrastrukturo umetne inteligence, vključno s 45 milijardami evrov do leta 2031 za podatkovne centre v severni Franciji.

Macron je dejal, da bodo preostale naložbe usmerjene v umetno inteligenco, podatkovne centre, polprevodnike, kritične minerale, traktorje in tovornjake, jeklo in zdravstvo.

Macron je povedal, da bodo projekti pomagali »narediti Francijo daleč najpomembnejšo državo gostiteljico podatkovnih centrov« in »računskih zmogljivosti v Evropi« ter tudi »izpostavljeno bazo za proizvodnjo robotov umetne inteligence in za industrializacijo z umetno inteligenco«. »Jasno zmanjšujemo zaostanek, ki smo ga imeli pri računalniških zmogljivostih v Evropi,« v primerjavi z ZDA in Kitajsko, je dodal.

Od prvega dogodka »Izberite Francijo« leta 2018, leto po prihodu Macrona na oblast, je bilo po podatkih Elizejske palače napovedanih več kot 230 projektov, ki predstavljajo več tisoč delovnih mest. Francija je po podatkih svetovalnega podjetja EY zadnjih sedem let zapored privabila največ tujih naložb v Evropi.