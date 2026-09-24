En sklad, šest držav in za 360 milijonov evrov zavez

Evropski investicijski sklad (EIF), ki je del skupine Evropske investicijske banke (EIB), je z institucijami iz Poljske, Romunije, Litve, Bolgarije, Hrvaške in Slovenije ustanovil Sklad za infrastrukturo pobude treh morij. »Z združenimi močmi krepimo regijsko kapaciteto za financiranje infrastrukturnih projektov, potrebnih za dolgotrajno rast, odpornost in konkurenčnost,« je danes ob podpisu pogodbe za vzpostavitev novega infrastrukturnega sklada dejal predsednik uprave SID Banke Borut Jamnik. Šest partnerjev iz šestih držav se je zavezalo k vložkom v skupni višini 180 milijonov evrov, EIF, katerega osrednje poslanstvo je izboljševati dostop evropskih malih in srednjih podjetij (MSP) do financiranja, pa bo zagotovil še enak znesek. »Najboljša infrastrukturna naložba je tista, ki ...