Ena plus ena bi moralo biti tri ali celo več

Ljubljana – Varuh konkurence AVK je prižgal zeleno luč za koncentracijo družb Tokić in Bartog in lahko bo nastal vodilni ponudnik avtomobilskih delov in servisnih storitev v srednji Evropi. Povezovanje, ki se bo končalo s pravnomočnostjo odločbe AVK, bo v korist obeh družb, je prepričan predsednik nadzornega sveta Tokića Roland Dilmetz.Preberite tudi: Hrvaški prevzem slovenskega trgovca z avtodeliPodjetje Bartog sodi med vodilne slovenske ponudnike rezervnih avtomobilskih delov z lastnim izobraževalnim centrom, 37 prevzemnimi mesti ter servisnimi centri po vsej Sloveniji. V družinskem podjetju z več kot tridesetletno ...