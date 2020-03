Enaka učinkovina, enaka učinkovitost

Prodaja zdravil v svetu se vsako leto poveča za pet do šest odstotkov, do leta 2023 pa bi utegnila doseči skoraj 1600 milijard dolarjev, ocenjujejo analitiki s področja farmacevtske industrije.Zdravila kupujemo seveda zato, da bi izboljšali svoje zdravje, v tem smislu pa farmacevtski industriji pomaga kar nekaj dejavnikov. Število prebivalstva na svetu se še vedno povečuje, prav tako tudi delež starejših v populaciji, gospodarski razvoj pa prinaša večje dohodke srednjemu sloju, ki ima vse večja pričakovanja na področju zdravstvene oskrbe.Po ocenah Združenih narodov bo svetovna populacija do leta 2050 presegla 9,3 milijarde ...