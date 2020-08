Energetika pod pritiskom, tehnologija v razcvetu

Za nami je večina pomembnejših objav poslovnih rezultatov za zadnje četrtletje. Do konca julija je 63 odstotkov vseh podjetij, ki so vključena v ameriški delniški indeks S&P 500, objavilo rezultate, mnoga med njimi pa tudi svoja pričakovanja za preostanek leta.Pričakovano so ustvarjeni rezultati nadpovprečno odstopali od napovedanih. Jasno je, da v luči razmer pandemije vlada precejšna negotovost tudi med analitiki, ki podrobneje spremljajo posamezna podjetja in zanje objavljajo svoje napovedi.Na veselje vlagateljev so bili analitiki tokrat nadpovprečno pesimistični, saj so podjetja v povprečju objavila rezultate, ki močno ...