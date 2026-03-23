Energetska draginja kot napad na standard

Vojna v Iranu je daljša od vseh pričakovanj. Ne glede na izraelsko-ameriško zračno premoč in premoč na morju se je Iran izkazal za bolj trdoživega, kot se je pričakovalo. Ne glede na relativno razkošen vojaški arzenal je najmočnejše orožje Irana zmožnost, da z zaporo Hormuške ožine poskrbi za zvišanje cen nafte, plina, aluminija, helija in še nekaterih surovin. Na začetku je bil ta vojaški spopad klasičen, se pravi kot napad na tipične vojaške cilje, s podaljševanjem konflikta pa se vse več raket usmerja na energetsko infrastrukturo v regiji. Če je onesposobljeno naftno ali plinsko polje ali naftovod, minejo meseci, da je škoda sanirana ter infrastruktura spet lahko služi svojemu namenu in lastniku prinaša denar.

Draga nafta in drag plin pa takoj vplivata na blaginjo prebivalcev v ZDA, Evropi in drugod, v bistvu gre za napad na življenjski standard. Če so vojne in konflikti kratkotrajni, se cene sčasoma umirijo, če pa so dolgotrajni, se zgodi prelivanje v cene proizvodov oziroma se sproži inflacija. Inflacija najeda kupno moč prebivalcev, ki postanejo zaradi tega nezadovoljni. Poleg tega so pogosti znatni upadi tečajev na borzah. Ti najbolj prizadenejo Američane, saj nimajo klasičnih, evropskih pokojnin, ampak je njihov denar naložen na tako imenovanih računih 401K oziroma v obliki delniških naložb.

V tem kontekstu moramo razumeti tudi napoved nepredvidljivega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je na družbenem omrežju truth social oznanil, da je po »produktivnih pogovorih« z Iranom obrambnemu ministrstvu odredil, naj preloži vsakršne napade na iranske elektrarne in energetsko infrastrukturo za pet dni, medtem pa se bodo pogajanja nadaljevala. Iran je kakršnekoli, posredne ali neposredne pogovore zanikal. Ali se res pogajajo? Kredibilnost te informacije je težko preveriti, jasno pa je, da morajo ZDA kupiti čas in pomiriti trge. Iran je precej razbit in bo trajalo več let, da bo spet začel normalno delovati. V tem kontekstu vse vpletene strani iščejo način, kako ohraniti videz zmagovalca in se iz konflikta čim prej odstraniti.