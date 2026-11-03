V starejših poslovnih stavbah slabo izolirane fasade, dotrajana okna ter zastareli sistemi ogrevanja in prezračevanja povečujejo stroške obratovanja. Energetska prenova lahko te stroške zmanjša, obenem pa izboljša pogoje za zaposlene in uporabnike stavbe.

Po ocenah bo 90 odstotkov teh stavb leta 2050 še vedno v uporabi, zato bo prenova obstoječih objektov tudi v prihodnjih desetletjih pomembna za zmanjševanje porabe energije. Slovenija si je zadala, da bo do leta 2030 porabo končne energije v stavbah zmanjšala za 20 odstotkov, emisije toplogrednih plinov iz stavb pa za vsaj 70 odstotkov v primerjavi z letom 2005. Energetska prenova lahko te stroške občutno zmanjša, podjetjem pa omogoči učinkovitejšo rabo energije in boljše razmere za zaposlene ter uporabnike stavb.

Za podjetja je energetska učinkovitost še posebej pomembna, saj se stroški ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in razsvetljave odražajo neposredno v stroških poslovanja. Pri starejših poslovnih objektih pa s prenovo zmanjšamo odvisnost od nihanja cen energentov, vendar večje energetske prenove zahtevajo precejšnja začetna sredstva, zato je pomembno, kako podjetje naložbo financira in kolikšen del stroškov lahko pokrije s finančnimi spodbudami.

Eko sklad z novim pozivom za energetsko prenovo poslovnih stavb

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je 30. septembra 2026 objavil nov javni poziv 88KOH-PO26, namenjen postopni celoviti energetski prenovi poslovnih stavb. Poslovnim subjektom je na voljo posebna oblika financiranja, ki združuje kredit s fiksno letno obrestno mero 0,0 % in nepovratno finančno spodbudo v obliki delnega odpisa glavnice kredita. Podjetja torej lahko za upravičeno energetsko prenovo pridobijo kredit brez obresti, ob izpolnjevanju pogojev javnega poziva pa se jim lahko del odobrenega kredita tudi odpiše.

Spodbuda je namenjena novim naložbam v starejše poslovne stavbe oziroma njihove dele, ki niso namenjeni stanovanjski rabi in v katerih upravičeni poslovni subjekt opravlja gospodarsko dejavnost.

Podrobnejši pogoji, razpisna dokumentacija in obrazci so objavljeni na spletni strani Eko sklada v okviru javnega poziva 88KOH-PO26.

Kredit od 100.000 do 5 milijonov evrov, brez obresti

Stavbe v Sloveniji so porabnice približno 40 odstotkov vse energije in prispevajo 30 odstotkov emisij ogljikovega dioksida. FOTO: Depositphotos

Novi javni poziv podjetjem omogoča financiranje obsežnejših energetskih prenov, pri katerih se lahko stroški hitro povzpnejo na več sto tisoč evrov ali več. Najnižji znesek kredita znaša 100.000 evrov, najvišji pa 5.000.000 evrov, pri tem pa lahko kredit pokrije do 85 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

Posebej ugodna je obrestna mera, ki je fiksna in znaša 0,0 % letno. Odplačilna doba je najmanj dve in največ 15 let, pri čemer je v to obdobje vključen tudi moratorij na odplačilo glavnice. Pod določenimi pogoji glede drugih javnih pomoči se lahko sicer obrestna mera prilagodi veljavni referenčni obrestni meri, zato je treba pri prijavi preveriti tudi morebitno kombiniranje spodbud.

Dodatna prednost je možnost delnega odpisa glavnice kredita. Ta lahko znaša do 40 odstotkov odobrenega zneska kredita, ob upoštevanju pravil o državnih pomočeh in največji dovoljeni intenzivnosti pomoči. Če je podjetju denimo odobren kredit v višini 500.000 evrov in izpolni vse pogoje za najvišji, 40-odstotni odpis, bi se mu lahko odpisalo 200.000 evrov glavnice. Dejanska višina odpisa je odvisna od pogojev poziva in pravil o državnih pomočeh, zato najvišji delež ni samodejno zagotovljen vsakemu kreditojemalcu. Takšna kombinacija financiranja je zanimiva zlasti za podjetja, ki načrtujejo večje prenove poslovnih objektov in želijo zmanjšati začetno finančno obremenitev ter dolgoročne stroške energije.

Za odobritev in vodenje kredita Eko sklad ne zaračunava stroškov, prav tako ni stroška predčasnega vračila kredita.

Katere energetske prenove so upravičene do financiranja?

Podjetja lahko za energetsko prenovo poslovnih stavb pridobijo od 100.000 do 5 milijonov evrov kredita s fiksno letno obrestno mero 0,0 %. FOTO: Shutterstock

Javni poziv vključuje širok nabor ukrepov, od izboljšanja toplotne zaščite stavbe do posodobitve ogrevalnih, prezračevalnih in drugih tehničnih sistemov. Med osnovne upravičene ukrepe sodijo toplotna izolacija fasade, zunanjih sten, tal in strehe, pa tudi izolacija stropov proti neogrevanim prostorom oziroma podstrešju. Podjetja lahko sredstva namenijo tudi za zamenjavo oken in drugega zunanjega stavbnega pohištva, s čimer zmanjšajo toplotne izgube.

Pomemben del prenove so lahko tudi tehnični sistemi stavbe. Poziv omogoča financiranje vgradnje prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov in kurilnih naprav na lesno biomaso za centralno ogrevanje.

Upravičena sta tudi zamenjava oziroma vgradnja nove toplotne postaje in priklop na sistem daljinskega ogrevanja. Financirati je mogoče še zamenjavo sistema razsvetljave in optimizacijo ogrevalnega sistema. Poleg osnovnih ukrepov so predvidene tudi dodatne naložbe v obnovljive vire energije in spremljajočo infrastrukturo. Mednje spadajo postavitev sončne elektrarne za samooskrbo, vgradnja sistemov za shranjevanje električne ali toplotne energije ter gradnja in namestitev polnilne infrastrukture za uporabnike stavbe.

Pri tem velja pomemben pogoj: dodatni ukrepi so upravičeni do financiranja samo, če se izvajajo sočasno z najmanj enim od osnovnih ukrepov energetske prenove. Samostojna postavitev sončne elektrarne ali polnilne infrastrukture torej v okviru tega poziva ne zadostuje.

Postavitev sončne elektrarne je do financiranja upravičena le, če se izvaja sočasno z najmanj enim od osnovnih ukrepov energetske prenove stavbe. FOTO: Depositphotos

Prenova mora zagotoviti najmanj 20-odstotno zmanjšanje potrebne energije

Eko sklad s pozivom spodbuja naložbe, ki prinašajo merljive izboljšave energetske učinkovitosti stavbe. Pogoj za pridobitev kredita je, da naložba izkaže najmanj 20-odstotno zmanjšanje specifične potrebne skupne primarne energije za delovanje tehničnih stavbnih sistemov v primerjavi s stanjem pred prenovo. To pomeni, da zgolj izvedba posameznega ukrepa še ne zagotavlja upravičenosti do financiranja. Predvideni posegi morajo skupaj doseči zahtevano energetsko izboljšanje, kar je treba ustrezno izkazati.

Za podjetja, ki prenovo šele načrtujejo, je zato smiselno predhodno pregledati energetsko stanje stavbe in pripraviti kombinacijo ukrepov, s katero bodo dosegla zahtevane prihranke.

Pomembno: naložba se pred oddajo vloge še ne sme začeti

Pri prijavi na javni poziv je treba posebno pozornost nameniti pravočasnemu načrtovanju naložbe. Pravica do kredita se lahko dodeli izključno za novo naložbo, kar pomeni, da se dela oziroma druge zavezujoče aktivnosti, ki pomenijo začetek naložbe, pred oddajo vloge še ne smejo začeti.

Za začetek naložbe šteje začetek gradbenih del ali prva pravno zavezujoča zaveza za naročilo opreme oziroma druga zaveza, zaradi katere naložbe ni več mogoče preklicati. Pripravljalna dela, izdelava projektne dokumentacije, pridobivanje dovoljenj in soglasij ter predhodne študije izvedljivosti se ne štejejo za začetek naložbe. Naložba tudi ne sme biti izvedena pred izdajo odločbe.

Do financiranja so upravičeni poslovni subjekti, ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva, so vpisani v Poslovni register Slovenije in imajo ustrezno lastništvo stavbe, v kateri opravljajo gospodarsko dejavnost. Iz kroga upravičencev so izključeni javni zavodi, občine in neposredni uporabniki državnega proračuna.

Kako do brezobrestnega kredita Eko sklada?

FOTO: Eko sklad

Podjetja, ki načrtujejo energetsko prenovo poslovne stavbe, lahko vlogo oddajo na podlagi javnega poziva 88KOH-PO26. Poziv je namenjen naložbam na območju obeh kohezijskih regij, Vzhodne in Zahodne Slovenije. Vlogo z zahtevanimi dokazili in prilogami je mogoče poslati na elektronski naslov vloge@ekosklad.si , izjemoma pa jo oddati tudi osebno ali po pošti na naslov Eko sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Energetska prenova poslovne stavbe je lahko pomembna dolgoročna naložba, saj podjetju omogoča zmanjšanje porabe energije, posodobitev tehničnih sistemov in boljše obvladovanje stroškov obratovanja. Z brezobrestnim kreditom in možnostjo delnega odpisa glavnice je lahko tudi finančno dostopnejša.

Preverite pogoje novega javnega poziva Eko sklada za energetsko prenovo poslovnih stavb in pravočasno pripravite svojo naložbo.

Sredstva za dodeljevanje kreditov se zagotavljajo v obliki finančnega instrumenta v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji in jih sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) prek Holdinškega sklada v upravljanju SID. Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Dodatne informacije: 01 241 48 20 ali po e-pošti ekosklad@ekosklad.si

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