  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Video
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Podkasti

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Novice

    Eko sklad: Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove poslovnih stavb

    V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
    Eko sklad z novim javnim pozivom spodbuja celovite energetske prenove poslovnih stavb, od toplotne izolacije do posodobitve ogrevalnih sistemov. FOTO: Depositphotos
    Galerija
    Eko sklad z novim javnim pozivom spodbuja celovite energetske prenove poslovnih stavb, od toplotne izolacije do posodobitve ogrevalnih sistemov. FOTO: Depositphotos
    Naročnik oglasne vsebine je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
    3. 11. 2026 | 09:11
    10:04
    A+A-

    V starejših poslovnih stavbah slabo izolirane fasade, dotrajana okna ter zastareli sistemi ogrevanja in prezračevanja povečujejo stroške obratovanja. Energetska prenova lahko te stroške zmanjša, obenem pa izboljša pogoje za zaposlene in uporabnike stavbe.

    Po ocenah bo 90 odstotkov teh stavb leta 2050 še vedno v uporabi, zato bo prenova obstoječih objektov tudi v prihodnjih desetletjih pomembna za zmanjševanje porabe energije. Slovenija si je zadala, da bo do leta 2030 porabo končne energije v stavbah zmanjšala za 20 odstotkov, emisije toplogrednih plinov iz stavb pa za vsaj 70 odstotkov v primerjavi z letom 2005. Energetska prenova lahko te stroške občutno zmanjša, podjetjem pa omogoči učinkovitejšo rabo energije in boljše razmere za zaposlene ter uporabnike stavb.

    Za podjetja je energetska učinkovitost še posebej pomembna, saj se stroški ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in razsvetljave odražajo neposredno v stroških poslovanja. Pri starejših poslovnih objektih pa s prenovo zmanjšamo odvisnost od nihanja cen energentov, vendar večje energetske prenove zahtevajo precejšnja začetna sredstva, zato je pomembno, kako podjetje naložbo financira in kolikšen del stroškov lahko pokrije s finančnimi spodbudami.

    Eko sklad z novim pozivom za energetsko prenovo poslovnih stavb

    Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je 30. septembra 2026 objavil nov javni poziv 88KOH-PO26, namenjen postopni celoviti energetski prenovi poslovnih stavb. Poslovnim subjektom je na voljo posebna oblika financiranja, ki združuje kredit s fiksno letno obrestno mero 0,0 % in nepovratno finančno spodbudo v obliki delnega odpisa glavnice kredita. Podjetja torej lahko za upravičeno energetsko prenovo pridobijo kredit brez obresti, ob izpolnjevanju pogojev javnega poziva pa se jim lahko del odobrenega kredita tudi odpiše.

    Spodbuda je namenjena novim naložbam v starejše poslovne stavbe oziroma njihove dele, ki niso namenjeni stanovanjski rabi in v katerih upravičeni poslovni subjekt opravlja gospodarsko dejavnost.

    Podrobnejši pogoji, razpisna dokumentacija in obrazci so objavljeni na spletni strani Eko sklada v okviru javnega poziva 88KOH-PO26.

    Kredit od 100.000 do 5 milijonov evrov, brez obresti

    Stavbe v Sloveniji so porabnice približno 40 odstotkov vse energije in prispevajo 30 odstotkov emisij ogljikovega dioksida. FOTO: Depositphotos
    Stavbe v Sloveniji so porabnice približno 40 odstotkov vse energije in prispevajo 30 odstotkov emisij ogljikovega dioksida. FOTO: Depositphotos

    Novi javni poziv podjetjem omogoča financiranje obsežnejših energetskih prenov, pri katerih se lahko stroški hitro povzpnejo na več sto tisoč evrov ali več. Najnižji znesek kredita znaša 100.000 evrov, najvišji pa 5.000.000 evrov, pri tem pa lahko kredit pokrije do 85 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

    Posebej ugodna je obrestna mera, ki je fiksna in znaša 0,0 % letno. Odplačilna doba je najmanj dve in največ 15 let, pri čemer je v to obdobje vključen tudi moratorij na odplačilo glavnice. Pod določenimi pogoji glede drugih javnih pomoči se lahko sicer obrestna mera prilagodi veljavni referenčni obrestni meri, zato je treba pri prijavi preveriti tudi morebitno kombiniranje spodbud.

    Dodatna prednost je možnost delnega odpisa glavnice kredita. Ta lahko znaša do 40 odstotkov odobrenega zneska kredita, ob upoštevanju pravil o državnih pomočeh in največji dovoljeni intenzivnosti pomoči. Če je podjetju denimo odobren kredit v višini 500.000 evrov in izpolni vse pogoje za najvišji, 40-odstotni odpis, bi se mu lahko odpisalo 200.000 evrov glavnice. Dejanska višina odpisa je odvisna od pogojev poziva in pravil o državnih pomočeh, zato najvišji delež ni samodejno zagotovljen vsakemu kreditojemalcu. Takšna kombinacija financiranja je zanimiva zlasti za podjetja, ki načrtujejo večje prenove poslovnih objektov in želijo zmanjšati začetno finančno obremenitev ter dolgoročne stroške energije.

    Za odobritev in vodenje kredita Eko sklad ne zaračunava stroškov, prav tako ni stroška predčasnega vračila kredita.

    Katere energetske prenove so upravičene do financiranja?

    Podjetja lahko za energetsko prenovo poslovnih stavb pridobijo od 100.000 do 5 milijonov evrov kredita s fiksno letno obrestno mero 0,0 %. FOTO: Shutterstock
    Podjetja lahko za energetsko prenovo poslovnih stavb pridobijo od 100.000 do 5 milijonov evrov kredita s fiksno letno obrestno mero 0,0 %. FOTO: Shutterstock

    Javni poziv vključuje širok nabor ukrepov, od izboljšanja toplotne zaščite stavbe do posodobitve ogrevalnih, prezračevalnih in drugih tehničnih sistemov. Med osnovne upravičene ukrepe sodijo toplotna izolacija fasade, zunanjih sten, tal in strehe, pa tudi izolacija stropov proti neogrevanim prostorom oziroma podstrešju. Podjetja lahko sredstva namenijo tudi za zamenjavo oken in drugega zunanjega stavbnega pohištva, s čimer zmanjšajo toplotne izgube.

    Pomemben del prenove so lahko tudi tehnični sistemi stavbe. Poziv omogoča financiranje vgradnje prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka, toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov in kurilnih naprav na lesno biomaso za centralno ogrevanje.

    Upravičena sta tudi zamenjava oziroma vgradnja nove toplotne postaje in priklop na sistem daljinskega ogrevanja. Financirati je mogoče še zamenjavo sistema razsvetljave in optimizacijo ogrevalnega sistema. Poleg osnovnih ukrepov so predvidene tudi dodatne naložbe v obnovljive vire energije in spremljajočo infrastrukturo. Mednje spadajo postavitev sončne elektrarne za samooskrbo, vgradnja sistemov za shranjevanje električne ali toplotne energije ter gradnja in namestitev polnilne infrastrukture za uporabnike stavbe.

    Pri tem velja pomemben pogoj: dodatni ukrepi so upravičeni do financiranja samo, če se izvajajo sočasno z najmanj enim od osnovnih ukrepov energetske prenove. Samostojna postavitev sončne elektrarne ali polnilne infrastrukture torej v okviru tega poziva ne zadostuje.

    Postavitev sončne elektrarne je do financiranja upravičena le, če se izvaja sočasno z najmanj enim od osnovnih ukrepov energetske prenove stavbe. FOTO: Depositphotos
    Postavitev sončne elektrarne je do financiranja upravičena le, če se izvaja sočasno z najmanj enim od osnovnih ukrepov energetske prenove stavbe. FOTO: Depositphotos

    Prenova mora zagotoviti najmanj 20-odstotno zmanjšanje potrebne energije

    Eko sklad s pozivom spodbuja naložbe, ki prinašajo merljive izboljšave energetske učinkovitosti stavbe. Pogoj za pridobitev kredita je, da naložba izkaže najmanj 20-odstotno zmanjšanje specifične potrebne skupne primarne energije za delovanje tehničnih stavbnih sistemov v primerjavi s stanjem pred prenovo. To pomeni, da zgolj izvedba posameznega ukrepa še ne zagotavlja upravičenosti do financiranja. Predvideni posegi morajo skupaj doseči zahtevano energetsko izboljšanje, kar je treba ustrezno izkazati.

    Za podjetja, ki prenovo šele načrtujejo, je zato smiselno predhodno pregledati energetsko stanje stavbe in pripraviti kombinacijo ukrepov, s katero bodo dosegla zahtevane prihranke.

    Pomembno: naložba se pred oddajo vloge še ne sme začeti

    Pri prijavi na javni poziv je treba posebno pozornost nameniti pravočasnemu načrtovanju naložbe. Pravica do kredita se lahko dodeli izključno za novo naložbo, kar pomeni, da se dela oziroma druge zavezujoče aktivnosti, ki pomenijo začetek naložbe, pred oddajo vloge še ne smejo začeti.

    Za začetek naložbe šteje začetek gradbenih del ali prva pravno zavezujoča zaveza za naročilo opreme oziroma druga zaveza, zaradi katere naložbe ni več mogoče preklicati. Pripravljalna dela, izdelava projektne dokumentacije, pridobivanje dovoljenj in soglasij ter predhodne študije izvedljivosti se ne štejejo za začetek naložbe. Naložba tudi ne sme biti izvedena pred izdajo odločbe.

    Do financiranja so upravičeni poslovni subjekti, ki izpolnjujejo pogoje javnega poziva, so vpisani v Poslovni register Slovenije in imajo ustrezno lastništvo stavbe, v kateri opravljajo gospodarsko dejavnost. Iz kroga upravičencev so izključeni javni zavodi, občine in neposredni uporabniki državnega proračuna.

    Kako do brezobrestnega kredita Eko sklada?

    FOTO: Eko sklad
    FOTO: Eko sklad
    Podjetja, ki načrtujejo energetsko prenovo poslovne stavbe, lahko vlogo oddajo na podlagi javnega poziva 88KOH-PO26. Poziv je namenjen naložbam na območju obeh kohezijskih regij, Vzhodne in Zahodne Slovenije. Vlogo z zahtevanimi dokazili in prilogami je mogoče poslati na elektronski naslov vloge@ekosklad.si, izjemoma pa jo oddati tudi osebno ali po pošti na naslov Eko sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Javni poziv je odprt do objave zaključka na spletni strani Eko sklada.

    Energetska prenova poslovne stavbe je lahko pomembna dolgoročna naložba, saj podjetju omogoča zmanjšanje porabe energije, posodobitev tehničnih sistemov in boljše obvladovanje stroškov obratovanja. Z brezobrestnim kreditom in možnostjo delnega odpisa glavnice je lahko tudi finančno dostopnejša.

    Preverite pogoje novega javnega poziva Eko sklada za energetsko prenovo poslovnih stavb in pravočasno pripravite svojo naložbo.

    Sredstva za dodeljevanje kreditov se zagotavljajo v obliki finančnega instrumenta v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji in jih sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) prek Holdinškega sklada v upravljanju SID.

    Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

    Dodatne informacije: 01 241 48 20 ali po e-pošti ekosklad@ekosklad.si

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Verjetno se bo ponovil scenarij solzivca

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o referendumu o interventnem zakonu in nevarnosti, ki preti prihodnosti Slovenije.
    21. 10. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Jezni Francoz, vitki Dončić in LeBron v helikopterju glavne zvezde cirkusa

    Pred novo sezono med košarkarsko elito še bolj zgoščena konkurenca. Nova pravila vplivajo tudi na Luko Dončića, kaj bo z LeBronom Jamesom na vzhodu?
    Nejc Grilc 21. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zimski regres je delno neustaven, bodo delodajalci tožili?

    Delodajalci pri odmeri zimskega regresa za leto 2025 ne bi smeli biti zavezani upoštevati tudi obdobja zaposlitve pred tem datumom.
    21. 10. 2026 | 11:24
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vrh gospodarstva

    Dvig splošne olajšave na 7500 evrov, za vlado pa sprejemljiv tudi predlog GS

    Prednostne naloge so smotrno razporejanje delovne sile, predvidljivo davčno okolje in čim manj birokracije.
    Karel Lipnik, Janez Tomažič 20. 10. 2026 | 19:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Eko sklad: Brez obresti in s 40% odpisom glavnice do prenove poslovnih stavb

    V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
    3. 11. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VPRAŠANJE VARNOSTI

    »Ne vidim razloga, zakaj se to ne bi zgodilo zelo kmalu«

    Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
    23. 10. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

    Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
    2. 11. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

    Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
    Promo Delo 23. 10. 2026 | 13:26
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poslovna konferenca

    V živo:      V živo: Minister Vrtovec: Brez drugega bloka nuklearne elektrarne ne bo šlo

    Sprejemati je treba tiste ukrepe, ki so potrebni za zanesljivo, cenovno konkurenčno energijo.
    Marjana Kristan Fazarinc, Nejc Gole 3. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Energetski prehod ne zmanjšuje potreb po plinu

    Mogoče je, da bo vodik zamujal, poraba plina pa ne pada, zato bo prihodnost brez plinske infrastrukture zahtevna.
    Borut Tavčar 2. 11. 2026 | 10:37
    Preberite več
    Premium
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Intervju z Ivano Gažić

    Prihaja indeks osmih borz, med njimi je tudi Ljubljanska. Kaj to sploh pomeni?

    Pogovarjali smo se s predsednico uprave Zagrebške borze Ivano Gažić, ki je tudi predsednica nadzornega sveta Ljubljanske borze.
    Aleksandar Lukić 31. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    S programsko opremo spreminjajo delo v laboratorijih

    BioSistemika je ponudnik analitske, diagnostične in raziskovalne programske opreme ter strateški partner pri digitalni preobrazbi laboratorijev.
    Milka Bizovičar 29. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Eko skladenergetska prenova poslovnih stavbpromoenergetska prenovaposlovne stavbrazpis za kredit Eko skladafinanciranje prenove
    VEČ NOVIC
    Video
    Razno
    Delo brifing

    Ko AI-agentu podtaknejo navodilo (VIDEO)

    "Prompt injection" lahko vpliva na sisteme, ki berejo dokumente, uporabljajo orodja ali izvajajo ukaze.
    Gregor Knafelc, Daniel Fazlić 3. 11. 2026 | 10:15
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Vredno branja

    Sporni zaupni dokumenti Fife bodo kmalu na voljo le peščici, tudi Čeferinu

    Kot začasno rešitev vseh trenutnih težav so pri Fifi so ponudili pogled v zaupne dokumente v povezavi s projektom FFE, ki je bil prvotni razlog za nesoglasja.
    3. 11. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Gripa se spreminja, virusi ne poznajo meja

    Katarina Prosenc Trilar v pogovoru pojasni, kakšno sezono gripe lahko pričakujemo, zakaj se je smiselno cepiti in kako na bolezni vplivajo podnebne spremembe.
    Andrej Predin 3. 11. 2026 | 09:30
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Verjamemo, da knjige rešujejo življenja

    »Nevtralnost je politična opredelitev. Molk je politična opredelitev. Azil je glasna knjigarna«, pravita Oto Luthar in Tamara Mateša.
    Pia Prezelj 3. 11. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Ob Dončiću le še Jordan in Chamberlain, je »elitni motor napada«

    Slovenski zvezdnik je proti Miamiju ob 42 točkah zbral še 13 asistenc. Lakers so šestič zmagali, njegovo sezonsko povprečje je že pri 38,3 točke.
    3. 11. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Gripa se spreminja, virusi ne poznajo meja

    Katarina Prosenc Trilar v pogovoru pojasni, kakšno sezono gripe lahko pričakujemo, zakaj se je smiselno cepiti in kako na bolezni vplivajo podnebne spremembe.
    Andrej Predin 3. 11. 2026 | 09:30
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Verjamemo, da knjige rešujejo življenja

    »Nevtralnost je politična opredelitev. Molk je politična opredelitev. Azil je glasna knjigarna«, pravita Oto Luthar in Tamara Mateša.
    Pia Prezelj 3. 11. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Video
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    Ob Dončiću le še Jordan in Chamberlain, je »elitni motor napada«

    Slovenski zvezdnik je proti Miamiju ob 42 točkah zbral še 13 asistenc. Lakers so šestič zmagali, njegovo sezonsko povprečje je že pri 38,3 točke.
    3. 11. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    BAT odločen zmanjšati dostopnost tobačnih izdelkov za mladoletne

    BAT je na vseh prodajnih mestih verige iNovine uvedel inovativno tehnologijo preverjanja polnoletnosti kupcev ter projekt nadgradil z brošuro in vizualnim gradivom za ozaveščanje o tem, da tobačni in nikotinski izdelki niso za mladoletne.
    Promo Delo 28. 10. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Trgi padajo. Kako ujeti pravi trenutek za vlaganje?

    Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
    Promo Delo 29. 10. 2026 | 11:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Banka razkrila novost, ki pomeni mejnik v slovenskem bančništvu (video)

    Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
    2. 11. 2026 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    The Westies: irska tolpa proti newyorški mafiji na Pickbox 1 in Pickbox NOW

    Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
    Promo Delo 30. 10. 2026 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Potovanja niso le dopust: kako izbrati pravo zavarovanje za tujino?

    Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
    Promo Delo 2. 11. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

    Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
    2. 11. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Je lahko kripto začimba, ki izboljša celoten portfelj?

    Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
    27. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

    Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
    21. 10. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Finančni kompas
    Vredno branja

    Kaj storiti, ko trgi zanihajo: je čas za ukrepanje ali za potrpežljivost?

    Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
    28. 10. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Philip Morris International svojo strategijo opira na znanost

    PMI je doslej v raziskave in razvoj vložil več kot16 milijard dolarjev, s čimer potrjuje dolgoročno zavezanost znanju, inovativnim tehnologijam in sodobnim poslovnim rešitvam. Znanost, raziskave in inovacije so tako že več kot desetletje temelj poslovne strategije družbe PMI.
    Promo Delo 29. 10. 2026 | 13:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo