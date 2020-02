FOTO:Energetski in podnebni načrt gre lahko v Bruselj

Vlada, ki opravlja tekoče posle, je, kot je bilo napovedano, sprejela Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), ki določa energetske cilje, politike in ukrepe Slovenije do leta 2030. Dokument, ki ga bo vlada zdaj poslala v Bruselj, je »eden ključnih korakov k podnebno nevtralni Sloveniji do leta 2050«, sporoča vlada.Sprejetje nacionalnega energetskega in podnebnega načrta je izpolnitev obveznosti Slovenije po evropski uredbi o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepih ter pogoj za črpanje kohezijskega denarja med letoma 2021 in 2027. Pripravi načrta bo sledilo še sprejetje dolgoročne podnebne strategije, o kateri ...