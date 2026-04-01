Energetski šok zahteva zeleno industrijsko strategijo

Ameriško-izraelska vojna proti Iranu je destabilizirala celoten Bližnji vzhod, veliko ljudi je umrlo, nastala je okoljska škoda, vse skupaj pa je povzročilo eno največjih nihanj cen nafte, kar jih je svet kdaj doživel. Ker posledice vplivajo tudi na svetovne borze in povečujejo javno zadolževanje, morajo pripravljavci politik priznati, da ta vrsta energetskega šoka ni osamljena, kratkoročna kriza. Predstavlja našo novo realnost.

Med geopolitičnimi pretresi gospodarska odpornost zahteva ne le spremembo vrste energije, ki jo porabljamo, ampak tudi načina, kraja in izvajalcev proizvodnje. S ciljno usmerjeno zeleno industrijsko strategijo in makroekonomskim okvirom, ki podpira strateške javne naložbe, lahko vlade hkrati pomagajo zagotoviti življenjski standard in graditi gospodarsko odpornost.