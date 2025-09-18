Svetelšek: Nismo plačali, ker nisem podpisal

V nadaljevanju preberite:

Na celjskem okrožnem sodišču se je ponovno začelo sojenje, v katerem Engrotuš od nekdanjega predsednika uprave Aleksandra Svetelška zahteva 5,9 milijona evrov. Toliko so namreč plačali banki LHB iz skupine NLB na podlagi poroštva. Vse se vrti okoli vprašanja, ali je bila garancijska izjava s Svetelškovim podpisom pristna ali ne. Da se je o garanciji pogovarjal Mirko Tuš, sta danes pričala brata Miladinov iz Makedonije. Tuš je na sodišču to zanikal.