FOTO:Eni z božičnico in nagrado, drugi praznih rok

Ljubljana – Prihaja čas obdarovanj in nekatera podjetja bodo tudi letos svoje zaposlene razveselila s finančnim priboljškom. Kot kaže, bodo božičnice in 13. plače letos ponekod precej višje, a le redka podjetja so se odločila za najvišja davčno ugodna izplačila.Od lani so božičnice in 13. plače do višine povprečne plače oproščene plačila dohodnine, če so seveda izplačane v denarju. Povprečna bruto plača znaša dobrih 1700 evrov bruto in med vprašanimi družbami bodo tolikšno božičnico prejeli le v Krki. Tudi sicer so božičnice in trinajste plače najvišje v farmacevtskih družbah, bankah in zavarovalnicah. ...