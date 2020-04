Epidemija lahko oklesti načrte Petrola

Negotovost ogroža rezultate

Potres zatresel Petrol

Ljubljana - Skupščine Petrola, ki je bila sklicana za 23. april, do nadaljnega ne bo, so sporočili iz družbe. Odločitev o preklicu je bila sprejeta zaradi upoštevanja prepovedi iz Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. V Petrolu pa že napovedujejo, da lahko epidemija koronavirusa ogrozi načrtovane rezultate družbe za letos.Kot je razumeti, novega datuma skupščine še niso določili. Uprava in nadzorni svet delničarje obveščata da bosta takoj po prenehanju omejitev gibanja in zbiranja, dopolnila finančni koledar z novim datumom skupščine ter da bo uprava sklicala novo skupščino, pojasnjujejo v Petrolu.Petrolu ima več kot 20.000 delničarjev, zato bi bilo v tem trenutku skupščino težko izvesti brez tveganja za širjenje koronavirusa. Spomnimo, da je bila dvorana ob zadnji decembrski skupščini nabito polna, tako da bi delničarji med sabo zdaj težko ohranjali priporočljivo razdaljo.Petrol v prvi oceni vpliva epidemije pravi, da naravne nesreče tolikšnih razsežnosti ni bilo moč predvideti, zaradi česar obstaja velika verjetnost, da Petrol v letošnjem letu ne bo dosegel planiranih rezultatov poslovanja. Največjo negotovost za zanesljivo oceno učinkov predstavlja neznano trajanje ukrepov omejitve gibanja tako na trgih, na katerih trgovec posluje, kot tudi v sosednjih državah.Petrol se na vseh trgih, kjer posluje, sooča z upadom prodaje, tako naftnih derivatov kot trgovskega blaga. Z največjim upadom prodaje se sooča v Sloveniji in na Hrvaškem, ki sta tudi največja trga. Na nekaterih bencinskih servisih v Sloveniji je upad prodaje v času trajanja od razglašene pandemije dalje tudi več kot 50-odstoten. Določene storitve (fresh program, avtopralnice), kjer obstajajo večje možnosti za prenos okužb, je Petrol začasno opustil.Na poslovanje na hrvaškem trgu bo vplival tudi nedavni potres v Zagrebu. Petrol pravi, da večje škode, razen izpada elektrike in internetnih povezav, ni bilo. Vsi bencinski servisi na prizadetem območju poslujejo nemoteno.Oskrba z energenti ob nekaterih omejitvah (krajši delovni čas določenih bencinskih servisov) poteka nemoteno, v primeru zaostritve razmer pa ima Petrol pripravljene akcijske načrte, s katerimi bo zagotovil nemoteno oskrbo z energenti.Petrol se je lotil tudi racionalizacije poslovanje. Naložbe za letošnje leto so omejili na najnujnejše. Pozornost je namenjena zagotavljanju zadostnega števila zaposlenih na prodajnih mestih, še pravijo. Ostali zaposleni, kjer je le mogoče delo opravljajo od doma. Zaradi zmanjšanega obsega poslovanja je del zaposlenih začasno napoten na čakanje na delo.Člani nadzornega so si v času epidemije prejemke znižali za 30 odstotkov.