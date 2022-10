Epidemija poslabšala plačilno disciplino

V nadaljevanju preberite:

Epidemija je podaljšala plačilne roke in poslabšala plačilno disciplino v Evropi in tudi v Sloveniji je razvidno iz raziskave družbe EOS. Kaj so razlogi za zamude? Kje se Slovenija razlikuje od ostalih držav? Je plačilna disciplina v Slovenija boljša ali slabša od evropskega povprečja?