Epidemija stopila jeklarska naročila

Ljubljana – Posledice pandemije koronavirusa so krepko prizadele tudi jeklarsko industrijo. Najbolj jih občutijo proizvajalci v Evropski uniji (EU), Severni in Južni Ameriki ter Indiji in na Japonskem, medtem ko je Kitajska kot največja proizvajalka celo ohranila rahlo rast. Usodo evropskih jeklarjev delijo tudi slovenski. Podatki Svetovnega jeklarskega združenja kažejo, da se je svetovna proizvodnja jekla v prvih šestih mesecih skrčila za šest odstotkov glede na lansko primerljivo obdobje, samo junija pa za sedem odstotkov. Skupaj so v prvih šestih mesecih odlili za 873 milijonov ton jekla. Najbolje jo je odnesla Azija, ...