Epidemija ustavila rast dobička Delavske hranilnice

Delavska hranilnica je lani ustvarila 5,2 milijona evrov čistega dobička, je razvidno iz prve objave podatkov poslovanja. To je nekoliko manj kot predlanskim, upad pa je posledica povečanih rezervacij.



Hranilnica je lani zaradi pričakovanega poslabšanja poslovanja kreditojemalcev v bolj prizadetih gospodarskih panogah oblikovala 3,7 milijona evrov slabitev. Za primerjavo, predlanskim so slabitve in rezervacije znašale 1,1 milijona evrov.



Tekoče poslovanje Delavske hranilnice je bilo, sodeč po razkritjih, lani boljše kot predlanskim. Čiste obresti so se povečale za 12 odstotkov, čiste provizije pa za štiri odstotke, je razvidno iz sporočila na spletni strani hranilnice.



Za petino se je povečala tudi bilančna vsota, ki konec leta znaša 1,84 milijarde evrov. Zaradi rasti poslovanja je Delavska hranilnica novembra lani izvedla dokapitalizacijo z izdajo 40.000 novih delnic, s čimer se je osnovni kapital povečal za 8,2 odstotka.