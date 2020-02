Epidemije: človek človeku delničar?

Zelo nehvaležna, celo moralno sporna tema, ko se po eni strani ljudje borijo za svoje zdravje ali celo življenje, marsikdo je to bitko že izgubil, nas pa zanima samo vpliv na gospodarsko rast in odstotke, ki jih nemara lahko izgubimo s svojimi naložbami. Je že tako, da smo človek človeku delničar.Po zadnjih, bolj ali manj verodostojnih statistikah se število okuženih s koronavirusom približuje številki 70.000, zaradi posledic okužbe pa je do 14. februarja umrlo že 1384 ljudi. Najprej je kitajska oblast prejšnji teden obvestila javnost, da je epidemija dosegla vrhunec in da število novih primerov okužbe upada. Pozneje so, ...