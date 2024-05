Epilog po zapletih s Počivalškovimi ventilatorji

V nadaljevanju preberite:

Pred prvomajskimi počitnicami se je javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke srečala s predstavniki zdravstvenih ustanov zaradi prijavljenih težav z ventilatorji, nabavljenimi med epidemijo novega koronavirusa. Preiskavo so zdaj končali, za nas pa so razkrili, kakšne pomanjkljivosti so bile ugotovljene.