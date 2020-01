Preberite tudi:

Nadzorni svet Intereurope, ki jo je prevzela Pošta Slovenije, je sredi novembra lani s položaja predsednika uprave družbe razrešil. Ta je za Primorske novice potrdil, da je nekdanje delodajalce tožil.Nadzorniki so Gortana, ki je Intereuropo vodil od leta 2009, razrešili zaradi zamud pri uvedbi ustreznega sistema korporativnega upravljanja in odkrivanja prevar Neuradno se to nanaša na hčerinske družbe na območju nekdanje Jugoslavije – v Intereuropini hrvaški družbi je menda oškodovanje preseglo 1,5 milijona evrov.