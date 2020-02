Eta Cerkno: Naš razvoj je odvisen (tudi) od ureditve ceste čez Kladje

Eto je obiskala generalna direktorica GZS Sonja Šmuc. FOTO: Anja Intihar



Vlada mora biti dovolj odgovorna do regije

Robert Vuga državo poziva, naj končno uredi odsek čez Kladje. FOTO: Matjaž Kosmač

Gospodarstvo izjemno razvito, a ljudje odhajajo

Cerkno - Na delovnem srečanju v ETI Cerkno se je mudila generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenija (GZS) Sonja Šmuc. Razlog za obisk je bil po besedah direktorja uprave Roberta Vuge predstavitev trenutnega stanja v podjetju, ki zaposluje 800 ljudi, ter njihovih razvojnih načrtov. Eta Cerkno je del nemškega koncerna EGO in kot taka odvisna predvsem od načrtov njenega lastnika ter posledično od poslovnega okolja, v katerem Eta deluje.Najvažnejše odprto vprašanje, ki bi znalo v bodoče bistveno vplivati na odločitve lastnika ter Etin razvoj , je v največji meri neustrezna cestna povezava Cerknega z osrednjo Slovenijo. Problematičnih je predvsem 16 kilometrov ceste čez Kladje, od tega pa zares kritičnih kakšnih šest kilometrov, zato so na današnjem sestanku vsi pozvali ministrstvo za infrastrukturo, naj zagotovi sredstva za čim hitrejšo ureditev omenjene trase ter končno vzame lopato v roke.»Ustrezna infrastruktura lahko olajša ali pa oteži razvojne načrte Ete. Vodstvo ocenjuje, da je 4. razvojna os preveč oddaljen projekt, zato je potrebno izboljšati in izkoristiti tisto, kar je na voljo. Ministrstvo tako skupaj pozivamo, da od seznanitve s problematiko, za katero so sicer pokazali veliko razumevanja, preide tudi v konkretno izvedbo,« je dejalaOd tega je v veliki meri odvisno, kako bo tekel nadaljnji razvoj največjega zaposlovalca v cerkljanski občini. »Eta je imela v svojih najboljših časih zaposlenih 1700 ljudi in še danes sodi med podjetja z zelo visokim številom zaposlenih v Sloveniji ter z možnostmi, da se znova dvigne nad 1000 zaposlenih. A potrebuje ustrezno podlago, na katero lahko nasloniš tak razvoj,« je še opozorila generalna direktorica GZS.je pojasnil, da so glavni izzivi podjetja nadaljevanje dvigovanja produktivnosti, avtomatizacija, del proizvodnje je sicer že šel v to smer. »A to so vse področja, za katera lahko v podjetju poskrbimo sami in to smo že uspešno storili. Dejansko je namen današnjega srečanja v veliki meri spregovoriti o tistih stvareh, na katere sami nimamo neposrednega vpliva in potrebujemo vso podporo na eni strani lokalne skupnosti, s katero smo vzpostavili dober dialog. Na drugi strani pa je tu še država, do katere mi sami kot gospodarska družba težko dostopamo. Naš čas in energija gresta v smeri poslovanja podjetja, zato smo se obrnili na GZS, katere temeljni postulat je prav podpora podjetjem tam, kjer jih mi z znanjem in aktivnostmi ne pokrivamo.«Koncern EGo mora videti, da je Cerkno lokacija, v katero je vredno vlagati, je bil jasen direktor uprave in dodal, da lastniki običajno pričakujejo povratek investicijskih sredstev v dveh letih. »Ministrstvo za infrastrukturo smo lani povabili na obisk v začetku julija, takoj so se odzvali in prišli na ogled. Zdaj pa pričakujemo tudi konkretne ukrepe, čas bi morali šteti v tednih, ko bi moralo ministrstvo predstaviti konkretne načrte na tem odseku.« Padec vlade, glede na to, da je ministrstvo še operativno, ne bi smel prekrižati načrtov. »Verjamem, da bo naslednja vlada, ne glede na to, ali se bo sestavila iz tega sklica državnega zbora ali pa bo prišlo do predčasnih volitev, da bo dovolj odgovorna do te regije, da teh projektov ne bo zaustavila.«Vuga je dejal, da si država ne sme privoščiti, da bi kakor koli ogrozila delovanje tako velikega podjetja, kot je Eta. Črn scenarij za Eto bi namreč pomenil tudi črn scenarij za celotno občino in tudi širše. Nihče v tej državi ne bi smel biti tako neodgovoren, da bi si dovolil ogroziti njihovo delovanje za šestkilometrski odsek državne ceste. Kar dve tretjini zaposlenih v Eti je vozačev, veliko jih prihaja na delo prav z gorenjskega konca.Razvoj kraja, kot je bilo slišati na današnjem srečanju, pa ni odvisen le od dobrih cestnih povezav, pač pa je še posebej v Cerknem pereča stanovanjska problematika. Zanimiv paradoks namreč je, da je gospodarstvo v občini izjemno razvito, a je občina glede izseljevanja prebivalcev na državni ravni v samem vrhu.Cerkljanski županje o prizadevanjih občine, da pospeši reševanje stanovanjske problematike, povedal: »Pogovarjamo se o novogradnji desetih stanovanj. Gre za projekt, ki je bil v preteklosti že na mizi občinskega, a ni bil potrjen. Zdaj ga poskušamo spraviti naprej. Glede zemljišč smo že vzpostavili stike z njihovimi lastniki in čakamo, če bodo sprejeli ponudbo za odkup.« Uršič je dodal, da bo potrebno uvesti davek na nezazidana stavbna zemljišča, saj se občina sicer iz stanovanjske problematike ne bo izkopala.»Treba ga bo ovrednotiti na takšno točko, da se bodo zemljišča v lasti nekaterih začela sproščati. Cerkno ima zgolj 45 odstotkov pozidanih stavbnih zemljišč. Na podlagi te kvote ne moremo odpirati novih zazidljivih parcel, zato imamo situacijo, da ljudje ne morejo zidati. Ne, ker občina ne bi dovolila, pač pa, kjer ljudje ne prodajo zemljišč.« Na podlagi obdavčitve bi se trg moral sprostiti, je dodal župan.Eta Cerkno je lani sicer presegla pričakovane rezultate in ostaja močan igralec znotraj koncerna EGO. Z reorganizacijo znotraj koncerna bodo postali še stabilnejši. Robert Vuga danes o novih programih, ki jih pripravljajo, sicer ni želel govoriti, so pa tik pred tem, da se realizirajo.