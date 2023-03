Eti s projektom Opti 4.0 na pragu digitalne preobrazbe

Izlaški Eti, eden od petih največjih proizvajalcev varovalk na svetu, se bo v roku enega leta preoblikoval v pametno tovarno industrije 4.0 in do jeseni prihodnjega leta razvil posebna diferenčna stikala za zaščitne ukrepe v električnih instalacijah nove generacije. Projekta, ki sta skupaj vredna dobrih 6,4 milijona evrov, od tega je 2,5 milijona evropskih sredstev, sta del slovenskega načrta za okrevanje in odpornost.

Tomaž Berginc. FOTO: Leon Vidic

Prvega projekta, digitalne transformacije oziroma Opti 4.0, se je Eti lotil v sklopu konzorcija z družbama Inova IT in Viar. Sklep gospodarskega ministrstva, da so med prejemniki 2,2 milijona evrov nepovratnih sredstev, so prejeli že septembra lani, in kot pravijo, je to zanje »veliko priznanje« in hkrati dokaz, da spadajo med »dvajset najuspešnejših podjetij v slovenskem prostoru, ki so jim bila dodeljena ta sredstva«. Po besedah mag. Tomaža Berginca, generalnega direktorja Etija, bodo zahvaljujoč digitalni preobrazbi sposobni »hitro in učinkovito odgovarjati na zahteve in spremembe na trgu ter se povezovati v nove digitalne verige vrednosti«. Pametna tovarna bo na osnovi zbranih podatkov, dodaja, »v vsakem trenutku pripravljena in odporna na morebitne različne nepredvidljive dogodke v okolju ter trajnostno naravnana, tako z vidika procesov in izdelkov kot tudi z vidika okoliškega in družbeno odgovornega ravnanja«. V zvezi s slednjim je po besedah Berginca v prihodnje pričakovati dodatne zahteve in standarde zniževanja ogljičnega odtisa, obvladovanja celovitega življenjskega cikla izdelka ter upoštevanja principov krožnega gospodarstva in energijske učinkovitosti.

Drugi projekt, Podifer, ki ga je Eti začel konec lanskega leta, izteče pa se predvidoma konec oktobra 2024, ocenjujejo na nekaj manj kot 715 tisočakov – evropskih sredstev je za slabih 300 tisočakov – in je namenjen razvoju posebnih diferenčnih stikal za izpolnjevanje zaščitnih ukrepov v električnih instalacijah nove generacije, ki bodo omogočale zeleni prehod. V instalacijah bodo različne vrste polnilnikov za električna vozila in hranilnike električne energije.

Skupina Eti, ki je od 2017 v lasti nizozemskega podjetja Fuse, je v 2022 dosegla 15,7-odstotno rast čistih prihodkov od prodaje, ki so presegli 187,5 milijona evrov. Najvišjo rast prodaje, kar 27-odstotno, so ustvarili na trgih zahodne Evrope. Izpad prodaje v Ukrajino in Rusijo jim je v največji meri uspelo nadomestiti z visoko rastjo prodaje v Romuniji, na Češkem in Poljskem. Letos pričakujejo ohlajanje trga, a ocenjujejo, da lahko dosežejo devetodstotno rast prodaje in presežejo »magično mejo« 200 milijonov.