Etra globalni energetski val zajahala tudi v Srbiji (video)

Z novo naložbo v tovarno transformatorjev v Barajevu pri Beogradu bo Kolektor Etra v svoji tovarni v Črnučah dobil prostor za izdelavo večjih transformatorjev, v Srbiji pa omogočil nadaljnjo rast proizvodnje manjših transformatorjev. Svetovni trend energetske preobrazbe ter gradnja energetsko zahtevnih podatkovnih centrov lastnikom in vodilnim v Etri dajejo podlago za optimizem glede prihodnosti.

Kolektor Etra Beograd (KEB) tačas izdela 70 energetskih transformatorjev do moči 40 megavoltamperov (MVA) in napetosti 145 kilovatov (kW), z novo 21,5 milijona evrov vredno naložbo matične družbe iz Ljubljane pa računajo, da bodo do leta 2030 podvojili proizvodnjo in prihodke. Do leta 2030 namreč načrtujejo stalno 20-odstotno letno rast proizvodnje. Če se bodo načrti uresničili, bodo leta 2030 v srbski tovarni izdelali 150 energetskih transformatorjev, dodatno zaposlili 50 ljudi, predvidevajo, da jih bo takrat 230.

Na valu energetske tranzicije

»Skupina Kolektor leto uspešno zaključuje s prihodki, višjimi od 1,5 milijarde evrov. Med 40 družbami v skupini Kolektor je Etra najuspešnejša z več kot 400 milijoni evrov letnega prihodka,« je med odprtjem novih proizvodnih zmogljivosti v Srbiji povedal Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor.

Kolektor Etra Beograd je označil kot odličen primer uspeha, stabilnosti in industrijskega napredka ter napovedal, da bodo sedanjih 30 milijonov evrov prihodkov v prihodnjih štirih ali petih letih podvojili. »Upam, da bomo tu dosegli sto milijonov evrov prihodkov,« pravi Petrič o ambicioznih načrtih v bližini Beograda.

FOTO: Voranc Vogel

Stojan Petrič in kolegi optimizem črpajo iz energetske tranzicije, povečane porabe električne energije in povečane potrebe po zanesljivi, trajnostni energetski infrastrukturi. V središču vsega tega pa je povpraševanje po kakovostnih in zanesljivih energetskih transformatorjih, ki je zdaj večje kot kadarkoli prej. »Danes govorimo o tem, da Evropa potrebuje energetske transformatorje v vrednosti približno sedem milijard evrov, v prihodnjih desetih letih se bo to povpraševanje povečalo na vrednost približno od 13 do 15 milijard,« napoveduje Petrič.

Domačine privlači podjetje s kupci daleč naokrog

Včeraj predstavljena nova proizvodna hala je velika 3100 kvadratnih metrov ter opremljena z dvema novima pečema za sušenje navitij in aktivnih delov transformatorjev. Med povabljenci na odprtje so veliko občudovanja vzbudili menda daleč naokoli najmočnejše industrijsko dvigalo z zmogljivostjo 70 ton in zračne blazine za premikanje transformatorjev.

»To podjetje poznam že dolga leta, še preden so ga kupili Slovenci. Zdaj je to sodobno, urejeno evropsko podjetje, ki nima težav s pridobivanjem kadra, in kader, ki ga imajo, ne gre s težavo v službo. To je zelo pomembno,« nam je povedal lokalni obrtnik, ki redno sodeluje s podjetjem v Barajevu.

K privlačnosti tega podjetja med delojemalci v okolici pripomore tudi dejstvo, da so Etrini najpomembnejši trgi Švedska, Velika Britanija, Nemčija, Danska in Avstrija, naročila dobivajo tudi iz Nizozemske, Norveške in Francije, vstopili so tudi na švicarski trg s prvim prejetim naročilom.

Peter Novak, predsednik nadzornega sveta Kolektorja Etre Beograd, je dejal, da je odprtje šele konec druge faze naložb v Srbijo.

»Za tovarno je še nekaj prostora, ki čaka na naše nadaljnje aktivnosti. Faza tri bo nov oddelek za navijanje tuljav, ki ga nameravamo zaključiti v naslednjih dveh letih. Ponosno lahko povem, da dokumentacijo pripravljamo, in verjamem, da bomo s pomočjo lokalne skupnosti do konca leta pridobili vsa dovoljenja za začetek gradnje,« napoveduje Novak. Kolektor Etra Beograd bo letos dosegla dodano vrednost blizu 60.000 evrov na zaposlenega, kar je štirikrat več kot je znašala dodana vrednost na zaposlenega ob prevzemu podjetja pred osmimi leti. Novak dodaja: »To je približno toliko kot povprečna dodana vrednost v Sloveniji in dvakratnik povprečja v Srbiji. Kolektor Etra v Sloveniji dosega 300.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega, kar je blizu rekordnim vrednostim v tej industriji in v prihodnje bi radi podobne številke dosegli tudi v Srbiji.«

Tudi najbolj prodorne zavre počasna administracija

FOTO: Voranc Vogel

Glavni direktor Kolektorja Etre Matjaž Kmecl je pojasnil, da je velikanska potreba po prenovi energetskih omrežij voda na njihov mlin, gradnja energetsko potratnih podatkovnih centrov pa bo le še dodatno povečala povpraševanje po transformatorjih. »Že zdaj imamo naročil za trikratnik naših letnih proizvodnih zmogljivosti, torej lahko s precej veliko verjetnostjo že zdaj napovemo rezultate za prihodnja tri leta,« je za Delo dejal Kmecl.

Vladimir Tomić iz srbske razvojne agencije, Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor, Peter Novak, prvi nadzornik Kolektorja Etre Beograd, in Simon Palfi, direktor Kolektorja Etre Beograd, so slovesno odprli nove zmogljivosti v Barajevu. FOTO: Voranc Vogel

Simon Palfi, direktor Etre v Beogradu, je pohvalil poslovno okolje v Srbiji. »Imamo podporo tako lokalne samouprave kot države, ki podpirata naše načrte. Podpora države tej naši naložbi v evrih znaša 2,4 milijona evrov, a enako pomembno je, da smo zadevo speljali zelo gladko. Vso administracijo smo rešili v šestih mesecih, gradbeno dovoljenje, okoljski elaborat in vse, kar je bilo potrebno. Naša izkušnja v Sloveniji kaže povsem drugačno sliko, podoben postopek traja več let,« pravi Palfi.