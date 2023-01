EU in evrodežela v 2022 z rastjo, ki pa se upočasnjuje

Gospodarska rast v Evropi se je proti koncu 2022 opazno umirila, v celotnem lanskem letu pa je evrskem območju znašala 3,5, v EU pa 3,6 odstotka, kažejo prve in še nepopolne ocene evropskega statističnega organa Eurostata. Te namreč vključujejo le 12 članic Unije, Slovenije pa ni med njimi, saj bodo podatki Sursa o zadnjem gibanju našega BDP na voljo sredi prihodnjega meseca.

Upočasnitev rasti proti koncu leta med drugim nakazuje tudi podatek, da je bil BDP v evrodeželi zadnjem četrtletju za 1,9, v EU pa za 1,8 odstotka višji kot v istem trimesečju predlani. Evrsko območje v zadnjem četrtletju ni zašlo v recesijo, saj je bil BDP za desetinko odstotka višji kot četrtletje poprej, kar je sicer bolje od prvotnih napovedi. Na ravni Unije je bila četrtletna rast ničelna, v nekaterih državah pa so v zadnjih treh lanskih mesecih zabeležili tudi upad BDP v primerjavi s tretjim četrtletjem. Med njimi so tudi Nemčija (padec za 0,2 odstotka), Avstrija (-0,7), Švedska (-0,6). Italija (-0,1) in Češka (-0,3), ki je glede na podatke zašla v tehnično recesijo (dve zaporedni četrtletji z negativno rastjo). Na drugi strani pa so pozitivno gospodarsko rast v zadnjem lanskem trimesečju med drugim dosegli v Španiji, Franciji, na Irskem in Portugalskem.

Nemški BDP se je sicer v celotnem lanskem letu povečal za 1,8 odstotka, ugotavlja nemški statistični organ Destatis, ki znatno upočasnitev gospodarske dinamike v največji evropski ekonomiji proti koncu 2022 pripisuje predvsem znižanju porabe nemških gospodinjstev. Druga velika članica evrskega območja, Francija, je lani po prvih podatkih dosegla 2,6-odstotno rast. Bolj popolni in osveženi podatki o lanski gospodarski dinamiki v evrodeželi in EU bodo sicer na voljo 14. februarja.