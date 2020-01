EU lani z najskromnejšo rastjo po letu 2013

Po prvi oceni Eurostata je lanska gospodarska rast območja z evrom znašala 1,2 odstotka, gospodarska rast EU pa je dosegla 1,4 odstotka. To je najskromnejša rast po letu 2013, ko je evrsko območje nazadnje utrpelo gospodarski zastoj.BDP tako evrskega območja kot celotne EU je v zadnjem lanskem četrtletju zrasel za 0,1 odstotka, kaže prva ocena Eurostata. To je precej manj kot v lanskem tretjem četrtletju, ko je rast znašala 0,3 odstotka. Medletno je BDP evrskega območja v lanskem zadnjem četrtletju zrasel za odstotek, v celotni EU pa je rast znašala 1,1 odstotka.Objava je v skladu s pričakovanji, vendar pa so presenečenja med ...