EU s cunamijem regulacij krči avtomobilsko industrijo

Renault je eno od podjetij, ki po težkih časih v koronski krizi zdaj bolje deluje predvsem zaradi uspeha njihovih manjših električnih avtomobilov. O aktualnem pogledu na evropsko avtomobilsko industrijo, njene izzive in o strategiji tega francoskega podjetja smo se s skupino novinarjev prek spletne povezave pogovarjali s predsednikom Renaultove uprave - Françoisem Provostom. Kaj menite o ostrem prestrukturiranju v Volkswagnu in kakšno znamenje je to za industrijo? Nikoli ne komentiram konkurentov. Trdim, da je Evropska unija spodbudila krčenje evropske avtomobilske industrije. To je dejstvo, in to iz treh razlogov. Prvič, nerealna regulacija elektrifikacije. Elektrifikacijo moramo ohraniti, je pa popolnoma noro nalagati milijardne kazni proizvajalcem avtomobilov. Moramo biti bolj ...