EU v lovljenju Kitajske s kitajskimi metodami

Evropsko in s tem tudi slovensko gospodarstvo na kar nekaj ključnih področjih razvoja močno zaostajata za Kitajsko. To so med drugim obnovljivi viri energije, hranilniki energije in električni avtomobili, ki so ključni pri podnebnem prehodu. Če hoče EU na teh področjih dohiteti azijsko velesilo, bo morala v več pogledih povzeti kitajske metode gospodarskega razvoja.

Zakaj je EU nekonkurenčna Kitajski?

Kje so bistvene razlike evropskega in kitajskega razvoja ključnih panog?

Ali lahko prednost uravnoteži s carinskimi omejitvami?

S te sploh smiselne?

Kako bo morala Evropa pristopiti, da bo postala samozadostna in konkurenčna v ključnih strateških panogah?