    PREMIUM   D+   |   Novice

    EU v lovljenju Kitajske s kitajskimi metodami

    Evropski model napredka, ki temelji na tržni ekonomiji, zapostavlja manj donosne razvojne projekte.
    Cena sončnih panelov se je v petih letih znižala za več kot 70 odstotkov, potem ko se je zgolj lani prepolovila, zaradi presežne kitajske proizvodnje. FOTO: Mas Agung Wilis Yudha Baskoro
    Cena sončnih panelov se je v petih letih znižala za več kot 70 odstotkov, potem ko se je zgolj lani prepolovila, zaradi presežne kitajske proizvodnje. FOTO: Mas Agung Wilis Yudha Baskoro
    Karel Lipnik
    29. 9. 2025 | 05:00
    15:33
    Evropsko in s tem tudi slovensko gospodarstvo na kar nekaj ključnih področjih razvoja močno zaostajata za Kitajsko. To so med drugim obnovljivi viri energije, hranilniki energije in električni avtomobili, ki so ključni pri podnebnem prehodu. Če hoče EU na teh področjih dohiteti azijsko velesilo, bo morala v več pogledih povzeti kitajske metode gospodarskega razvoja.

    Zakaj je EU nekonkurenčna Kitajski?

    Kje so bistvene razlike evropskega in kitajskega razvoja ključnih panog?

    Ali lahko prednost uravnoteži s carinskimi omejitvami?

    S te sploh smiselne?

    Kako bo morala Evropa pristopiti, da bo postala samozadostna in konkurenčna v ključnih strateških panogah?

    Sorodni članki

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Carinska vojna

    Trgovinska politika EU pred težko usmeritvijo v Azijo, kakšna bo vloga Slovenije

    Kitajska in Indija se usmerjata na druge trge, iz Bruslja ni konkretnih usmeritev. Slovenija ima lahko pomembno vlogo. Danes pri nas kitajski zunanji minister.
    Karel Lipnik 13. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Avtomobilisti hočejo zamik prehoda na elektriko, a si tega ne morejo privoščiti

    Trg EU mora evropskim avtomobilistom ponuditi prostor, da se prestrukturirajo in tehnološko dohitijo Kitajsko.
    Karel Lipnik 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Obisk v Sloveniji

    Wang Yijeva misija: EU sporočiti, da je pravilna izbira sodelovanje s Kitajsko

    Kitajski zunanji minister prihaja v Ljubljano iz Avstrije, na evropski turneji pa bo obiskal še Poljsko.
    Zorana Baković 13. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljali smo v živo

    Pogačar je še drugič svetovni prvak

    Tudi letos Pogačarju ni mogel nihče do živega. Še eno leto bo nosil mavrično majico.
    Miroslav Cvjetičanin 28. 9. 2025 | 06:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovenska predsednica o OZN

    Kako je Trump sprejel slovensko predsednico?

    Predsednik Trump nas sili v to, da bomo za obrambo bolj skrbeli sami, je kritična Nataša Pirc Musar. Kljub temu je bilo srečanje z njim in prvo damo prijetno.
    Barbara Kramžar 26. 9. 2025 | 05:52
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Aljoša Marković

    Ekonomist, ki gradi poslovni sistem iz čevapčičev

    V času korone je Aljoša Marković prevzel posel staršev, tedaj je šlo za dve mariborski restavraciji z balkansko hrano, imenovani Baščaršija.
    Karina Cunder Reščič 27. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Vsa oprema v 20 kilometrih od frontne črte je uničena

    Brezpilotniki takoj opazijo vsakršno koncentracijo sil, zato je napad presenečenja ali preboj frontne črte skoraj nemogoč.
    Boris Čibej 25. 9. 2025 | 21:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Podkast Moč gospodarstva

    Dejan Paravan: Evropa se bo izvila iz težav z jasnimi politikami, ki pa jih še ni

    Pogovor z Dejanom Paravanom, generalnim direktorjem Gen energije, o cenah elektrike in plina, tveganjih in načrtih, pa tudi o vlogi Evrope.
    Borut Tavčar 27. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poklici prihodnosti

    Energetske inovacije poganja znanje prihodnosti

    Prihodnost energetike bo zahtevala usklajeno delovanje podjetij, izobraževalnega sistema in države. Nepogrešljivi bodo analitiki in strokovnjaki UI.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Od Kitajske do vodikove doline

    Slovenski izvozniki: kje so surovine, kje priložnosti in kaj bo naša prednost

    Trgovinske vojne, kitajski monopol, zeleni prehod in slovenske inovacije – štirje podkasti razkrivajo prihodnost našega izvoza.
    26. 9. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Rešitve za večjo konkurenčnost na mednarodnem trgu

    Pomembna je krepitev odpornosti slovenskih podjetij na tujih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Mladi

    Študentsko delo za socialno šibkejše je tek za golo preživetje

    Čeprav je študentsko delo za mnoge most do zaposlitve, se za socialno šibkejše lahko sprevrže v izkoriščanje brez pravne in socialne varnosti.
    Žan Urbanija 29. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Stellantis: začasno zapiranje šestih tovarn v Evropi

    Ameriško-evropski skupini je tržni delež na starem kontinentu letos opazno upadel. Proizvodnjo nekaterih električnih avtov bo prekinil tudi Volkswagen.
    Gašper Boncelj 29. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Avtomobilno
    Baterije

    Kitajski baterijski prvak CATL se ponuja Evropi

    Podjetje se širi na starem kontinentu in evropskim proizvajalcem ponuja najnovejšo izvedbo baterije LFP.
    Gašper Boncelj 29. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Sanacija po ujmah

    Petindvajset občin so pozvali k vračilu denarja, tudi Idrijo

    Sredstva bodo morale občine vrniti, ker v enem letu niso sklenile pogodbe za izvedbo nujnih del oziroma niso pridobile računov za opravljena dela.
    Anja Intihar 29. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Prekmurje
    Razpis

    Kaj bo s tretjim notarjem v Murski Soboti

    Ministrstvo za pravosodje brez odločitve. Poslanec Jožef Horvat opozarja na možen konflikt interesov.
    Andrej Bedek 29. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
