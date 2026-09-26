Euribor čez psihološko mejo treh odstotkov – koliko dražji bo moj kredit

Šestmesečni euribor, ki ga banke v Sloveniji najpogosteje uporabljajo pri stanovanjskih kreditih s spremenljivo obrestno mero, je od začetka leta zrasel z 2,1 na več kot tri odstotke. Takšni skoki lahko precej podražijo kredit, kažejo naši izračuni, končni učinek pa je odvisen od tega, v katerem obdobju odplačevanja kredita ste: bolj ko ste na začetku, bolj vas bo rast euriborja udarila po žepu. Evropska centralna banka (ECB) je letos že dvakrat dvignila obrestne mere, nekateri poznavalci pa menijo, da nas letos čaka še en dvig. Depozitna obrestna mera, o kateri se najpogosteje pogovarjamo (svet ECB naravnanost denarne politike usmerja prek te obrestne mere), je trenutno pri 2,5 odstotka, pove pa, po kakšni obrestni meri se obrestuje denar, ki ga banke čez noč deponirajo v centralni ...