Evforija z umetno inteligenco izčrpava obvezniški trg

Umetna inteligenca (UI) je v zadnjih letih postala glavni motor rasti tehnoloških delnic. Vlagatelji stavijo na hitrejšo rast produktivnosti, nove poslovne modele in visoke prihodnje dobičke. Toda za kulisami borzne evforije nastaja še ena, precej manj bleščeča zgodba: UI zahteva ogromno kapitala, vse več tega denarja pa prihaja z obvezniškega trga. Največja tehnološka podjetja vlagajo stotine milijard dolarjev v podatkovne centre, čipe, omrežja in energijsko infrastrukturo. Takšnega investicijskega cikla ne financirajo več le iz svojih denarnih rezerv. Vse pogosteje izdajajo tudi obveznice in s tem povečujejo ponudbo dolga na trgu, ki je že tako obremenjen z visokimi državnimi izdajami. To ima posledice. Pri tem se za isti kapital ne potegujejo le podjetja. Visoke proračunske potrebe ...