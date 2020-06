Padec še velik, a vendarle precej manjši kot aprila

V Evropi je bilo prejšnji mesec skupaj prodanih nekaj manj kot 624.000 avtomobilov, kar je bilo za dobro polovico (52 odstotkov) manj kot v lanskem maju. Padec je bil velik, a vendarle precej manjši kot aprila, ko je minus znašal kar 76 odstotkov.



Po podatkih Evropskega panožnega združenja ACEA so bile prejšnji mesec med velikimi evropskimi državami, ki najbolj vplivajo na skupno povprečje, številke najbolj rdeče v Veliki Britaniji (–75 odstotkov), za njo pa v Španiji (–73 odstotkov), medtem ko se je v Franciji, Italiji in Nemčiji trg novih avtomobilov zmanjšal za 50 odstotkov.



Kot je znano, je Veliko Britanijo zdravstvena kriza prizadela zelo močno in v Evropi med zadnjimi, še aprila ob popolnem zaprtju tam skoraj ni bilo novih registracij. Med državami z najmanjšim minusom je bila maja pravzaprav najboljša Slovenija (–32 odstotkov), manjši je bil padec le na Cipru, kjer pa so absolutne številke res majhne.



Na ravni petih mesecev znaša evropsko nazadovanje 43 odstotkov, skupno je bilo na novo registriranih 3,56 milijona avtomobilov. Če pogledamo samo največji evropski trg Nemčijo, je bil tam v petih mesecih minus malo manjši (–35 odstotkov).



Zanimivo bo opazovati številke v juniju in naslednji mesecih, saj je kar nekaj velikih evropskih držav pred kratkim sprejelo različne programe subvencij za spodbujanje prodaje.



Za marsikaterega evropskega, posebej nemškega avtomobilskega proizvajalca pa precej bolj vedri podatki prihajajo s Kitajske: tam se je maja prodaja avtomobilov že drugič zapored povečala. V petem mesecu leta je bilo po podatkih tamkajšnjega združenja avtomobilskih proizvajalcev CAAM prodanih 2,19 milijona avtomobilov, kar je bilo 15 odstotkov več kot lani maja, rast se je začela že v aprilu (+4,4 odstotka), še marca so bili močno v rdečem (–43 odstotkov).