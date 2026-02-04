  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Evropa in Slovenija sta na ključnih področjih strateško odvisni

    Nujnost strateške avtonomije na različnih področjih je eden od poudarkov konference Dual-use.
    Nujnost strateške avtonomije na različnih področjih je bil eden od poudarkov konference Dual-use. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Nujnost strateške avtonomije na različnih področjih je bil eden od poudarkov konference Dual-use. FOTO: Dejan Javornik
    Nejc Gole
    4. 2. 2026 | 09:41
    4. 2. 2026 | 11:32
    7:05
    A+A-

    V vseh razpravah z evropskimi voditelji se pojavlja besedna zveza strateška avtonomnost, kajti odpornost lahko deluje le, ko imamo dostop do virov, materialov, znanja in tehnologij,« je poudaril predsednik vlade Robert Golob. Nujnost strateške avtonomije na različnih področjih je bil eden od poudarkov konference Dual-use.

    »V zadnjih petih letih sta se Slovenija in Evropa morali soočiti s štirimi nepričakovanimi, a resnimi izzivi: pandemijo, vojno v Ukrajini, največjimi naravnimi nesrečami, trgovinsko vojno. Tvorni gospodarji od take realnosti ne bežijo, ampak se z njo soočijo in v njej iščejo priložnosti,« je dejal predsednik vlade na konferenci, ki jo organizira medijska hiša Delo v soorganizaciji s Slovenskim državnim holdingom (SDH) in družbo Dovos.

    Robert Golob je poudaril, da povezovanje industrije in države rešuje izzive, da bomo kot industrija bolj konkurenčni ter kot družba bolj odporni: FOTO: Dejan Javornik
    Robert Golob je poudaril, da povezovanje industrije in države rešuje izzive, da bomo kot industrija bolj konkurenčni ter kot družba bolj odporni: FOTO: Dejan Javornik

    Podjetja iščejo nova področja

    V industriji sem se večkrat prepričal, da podjetja ne propadejo zaradi pomanjkanja znanja, temveč zato, ker se globalne razmere spreminjajo hitreje, kot se je pripravljeno spremeniti okolje, v katerem delujejo, je poudaril Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor Dela.

    V prvih enajstih mesecih leta 2025 je industrijska proizvodnja v predelovalnih dejavnostih upadla za 1,1 odstotka. »To za podjetja ni statistika, temveč konkreten pritisk – manj naročil, večja negotovost in potreba po iskanju novih priložnosti. Hkrati ne živimo več v času postopnih prehodov, temveč v obdobju, ko so se nekatere dolgo samoumevne predpostavke o stabilnosti in dostopnosti virov preprosto končale,« je dodal.

    »Ni naključje, da se je število članov Grozda obrambne industrije Slovenije v dveh letih povečalo s približno 50 na okoli 200. Podjetja se prilagajajo. Ne iz ideoloških razlogov, temveč zato, ker iščejo področja, kjer lahko znanje in tehnologije uporabijo širše – v civilnem in varnostnem okolju.«

    Ni naključje, da se je število članov Grozda obrambne industrije Slovenije v dveh letih povečalo s približno 50 na okoli 200. Podjetja se prilagajajo, je poudaril direktor Dela in predsednik nadzornega sveta Kolektorja Stojan Petrič. FOTO: Dejan Javornik
    Ni naključje, da se je število članov Grozda obrambne industrije Slovenije v dveh letih povečalo s približno 50 na okoli 200. Podjetja se prilagajajo, je poudaril direktor Dela in predsednik nadzornega sveta Kolektorja Stojan Petrič. FOTO: Dejan Javornik

    Petrič je opozoril, da ostaja Evropa in z njo tudi Slovenija strateško odvisna na ključnih področjih – od redkih zemelj in baterij do farmacije in hrane: »To niso izjemne razmere, temveč nova normalnost. Zato vprašanje strateške avtonomije danes ni politično vprašanje, temveč vprašanje upravljanja tveganj. Tako za države kot za podjetja. Dvojna raba tehnologij v tem kontekstu ni kompromis, temveč racionalen odgovor: omogoča večjo učinkovitost razvojnih vlaganj in večjo odpornost celotnega sistema.« Pri tem ima država ključno vlogo, je dodal, ne kot neposredni izvajalec, temveč kot arhitekt zakonodajnega, razvojnega in investicijskega okolja.

    Robert Golob je poudaril, da povezovanje industrije in države rešuje izzive, da bomo kot industrija bolj konkurenčni ter kot družba bolj odporni: »Država bo to podpirala tudi skozi svojo proračunsko politiko. Kar je že dokazala. Ne samo z vlaganji v obrambne izdatke, predvsem tudi z vlaganji v znanje, tehnologijo, inovacije, tudi v ostale politike odpornosti. Odpornost je bistveno več kot samo orožje. Odpornost je, da imamo dostop do hrane, zdravja, da imamo ustrezno infrastrukturo, dostop do komunikacij in tudi do vesolja.«

    V Sloveniji imamo inovacijski in razvojni potencial ter se lahko v prihodnje uspešno vključujemo v gospodarske in investicijske tokove širšega evropskega prostora, je dejal predsednik uprave SDH Žiga Debeljak. FOTO Dejan Javornik
    V Sloveniji imamo inovacijski in razvojni potencial ter se lahko v prihodnje uspešno vključujemo v gospodarske in investicijske tokove širšega evropskega prostora, je dejal predsednik uprave SDH Žiga Debeljak. FOTO Dejan Javornik

    Predsednik uprave SDH Žiga Debeljak je spomnil na ustanovitev države družbe Dovod, ki bo kapitalsko podpirala rešitve slovenske industrije na širšem področju obrambe, varnosti in odpornosti ter tehnologij dvojne rabe. »Preliminarno zbiranje interesa je pokazalo veliko interesa na tem področju, kar dokazuje, da imamo v Sloveniji inovacijski in razvojni potencial ter se lahko v prihodnje uspešno vključujemo v gospodarske in investicijske tokove širšega evropskega prostora.«

    image_alt
    Dovos bo deloval po načelu zasebnega vlagatelja

    Nacionalno konferenco o odpornosti, tehnologijah in investicijah dvojne rabe Dual-Use Slovenija 2026 je namenjena vsem deležnikom, ki igrajo ključno vlogo pri razvoju in preobrazbi slovenskega gospodarskega in inovacijskega ekosistema v kontekstu dvojne rabe tehnologij, tako civilnih kot obrambnih.

    Strateška odpornost države

    Za uvodnimi govori sledi okrogla miza o strateški odpornosti države: od prehranske do infrastrukturne varnosti, ki jo bo moderiral prof. dr. Iztok Prezelj s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Na njej bodo mnenja soočili Klemen Boštjančič, minister za finance, Borut Sajovic, minister za obrambo, Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo, Mateja Čalušić, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj, ter Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport.

    O strateški neodvisnosti v farmaciji in prehrani – slovenski priložnosti v biotehnologiji za proizvodnjo surovin se bo Nejc Gole, pomočnik odgovornega urednika Dela, pogovarjal z Boštjanom Čehom, predsednikom sveta Zavoda Biotech Hills, ter dr. Martinom Kavščkom, vodjo razvoja poslovanja v Acies Bio.

    Za državo je pomemben tudi dvig odpornosti kritične elektroenergetske infrastrukture. FOTO: Jože Suhadolnik
    Za državo je pomemben tudi dvig odpornosti kritične elektroenergetske infrastrukture. FOTO: Jože Suhadolnik

    Kritična infrastruktura

    Uvod v tretjo okroglo mizo bo imel mag. Aleksander Mervar, direktor Elesa, s predavanjem o dvigu odpornosti kritične elektroenergetske infrastrukture s pomočjo Dual-Use. Zatem bo o Kritični infrastrukturi 2030 – varnost in odpornost ključnih sistemov soočal mnenja še z doc. dr. Markom Jugom, generalnim direktorjem UKC Ljubljana, Boštjanom Košakom, predsednikom uprave Telekoma Slovenije, in mag. Andrejem Ribičem, predsednikom uprave Darsa. Moderator te okrogle mize bo dr. Damir Črnčec, pomočnik predsednika uprave SDH.

    Zatem bo sledila okrogla miza o tehnologiji dvojne rabe: zagon gospodarske rasti Slovenije, ki jo bo moderiral Boštjan Pavlin, državni sekretar na ministrstvu za obrambo. Njegovi gostje bodo Matej Miklavčič, generalni direktor družbe Dovos, Borut Čeh, direktor Labene, Devid Palčič, direktor Robotine, dr. Tomaž Rotovnik, direktor Skylabs, in Jože Kastelic, direktor družbe UNI&FORMA.

    Konferenca se bo zaključila s peto okroglo mizo z naslovom Investicijski obeti 2026: financiranje odpornosti in razvoja industrije dvojne rabe. Nejc Gole, pomočnik odgovornega urednika Dela, se bo o tem pogovarjal z Matejem Špragarjem, direktorjem družbe Dovos, in Borutom Jamnikom, predsednikom uprave SID banke.

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Matej Miklavčič, generalni direktor Dovosa

    Dovos bo deloval po načelu zasebnega vlagatelja

    Po pregledu prijav poziva bodo objavili bolj konkretiziran razpis, je v intervjuju napovedal direktor Dovosa Matej Miklavčič
    Nejc Gole 31. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Gospodarstvo

    Odpornost gospodarstva: okrepiti moramo samozadostnost

    Če se delovanje gospodarstva in kritične infrastrukture prekine, družba, kakršno imamo, ne more delovati.
    Nejc Gole 30. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Obrambni holding

    Na poziv Dovosa se je prijavilo 162 interesentov

    Dovos bo z morebitnimi izbranimi interesenti sodeloval bodisi s kapitalskim vstopom z manjšinskim ali večinskim deležem bodisi z ustanovitvijo skupne družbe.
    Nejc Gole 23. 12. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Intervju s kmetijsko ministrico

    Cilj ni le zgraditi cesto. Pripeljati mora do sodobnih kmetij

    Za povečanje prehranske varnosti je treba zavarovati najboljša kmetijska zemljišča in okrepiti prehranske verige, pravi Mateja Čalušić.
    Maja Prijatelj Videmšek 31. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Globalno

    Zahod in Ukrajina potapljata rusko floto v senci

    Prihodki Rusije od nafte in plina bodo morda kmalu padli pod deset milijard dolarjev na mesec, kar bi močno prizadelo državne finance.
    The Economist 3. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Jeffrey Epstein

    V Epsteinovih dokumentih šokanten mail o »dojenčku« iz Afrike

    Dokumenti prikazujejo, kako so ekskluzivne povezave in družbeni vpliv pomagali ohranjati skrivni svet zlorab.
    3. 2. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Freund: Ali je Peter že kaj zaskrbljen zaradi Domna?

    Domen Prevc se že zelo veseli svojih prvih olimpijskih iger, ki se bodo v petek začele v Italiji. V Predazzu si želi doseči nekaj posebnega s sestro Niko.
    Miha Šimnovec 3. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

    Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    konferencaodpornosttehnologijainvesticijeDvojna raba

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Konferenca

    Najpomembnejša sta zadostna preskrba s prehrano in nujnimi zdravili

    Velika priložnost za Slovenijo v biotehnologiji za proizvodnjo surovin.
    Marjana Kristan Fazarinc 4. 2. 2026 | 11:31
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Iran

    Kdo je iranski milijarder, nekoč obsojen na smrt, ki ga ZDA zdaj sankcionirajo?

    Pod nekdanjim iranskim predsednikom Mahmoudom Ahmadinejadom je bil Zanjani slavljen kot junak.
    4. 2. 2026 | 11:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Goljufije

    Forbes jo je uvrstil na prestižni seznam 30 pod 30 – zdaj ji grozi 52 let ječe

    Turško podjetnico Gökçe Güven so v ZDA aretirali zaradi obtožb o večmilijonski goljufiji in poneverbi dokumentov. Tožilstvo trdi, da je zavajala vlagatelje.
    4. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spored tekmovanj

    Izkušeni Slovenec se vrača na dirko po Sloveniji

    Slovenski kolesar Jan Tratnik, ki tekmuje za ekipo Red Bull Bora Hansgrohe, je razkril svoj spored tekmovanj za letošnje leto.
    4. 2. 2026 | 11:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Velika Britanija

    Karel III. nekdanjega princa Andrewa prisilil v izselitev iz razkošne vile

    Po poročanju britanskega BBC Andrew začasno biva v hiši Wood Farm Cottage na posestvu, ki je v zasebni lasti kralja.
    4. 2. 2026 | 11:10
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Goljufije

    Forbes jo je uvrstil na prestižni seznam 30 pod 30 – zdaj ji grozi 52 let ječe

    Turško podjetnico Gökçe Güven so v ZDA aretirali zaradi obtožb o večmilijonski goljufiji in poneverbi dokumentov. Tožilstvo trdi, da je zavajala vlagatelje.
    4. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spored tekmovanj

    Izkušeni Slovenec se vrača na dirko po Sloveniji

    Slovenski kolesar Jan Tratnik, ki tekmuje za ekipo Red Bull Bora Hansgrohe, je razkril svoj spored tekmovanj za letošnje leto.
    4. 2. 2026 | 11:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Velika Britanija

    Karel III. nekdanjega princa Andrewa prisilil v izselitev iz razkošne vile

    Po poročanju britanskega BBC Andrew začasno biva v hiši Wood Farm Cottage na posestvu, ki je v zasebni lasti kralja.
    4. 2. 2026 | 11:10
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    40 let ustvarjanja voditeljstva in vpliva na IEDC – Poslovni šoli Bled

    Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Februarja v Kranju Prešernov smenj in Krančkov karneval

    8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

    Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Več miru za vas, več varnosti za vaše starše doma – brezplačna E-oskrba

    Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
    Promo Delo 30. 1. 2026 | 11:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo