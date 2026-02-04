Evropa in Slovenija sta na ključnih področjih strateško odvisni

V vseh razpravah z evropskimi voditelji se pojavlja besedna zveza strateška avtonomnost, kajti odpornost lahko deluje le, ko imamo dostop do virov, materialov, znanja in tehnologij,« je poudaril predsednik vlade Robert Golob. Nujnost strateške avtonomije na različnih področjih je bil eden od poudarkov konference Dual-use.

»V zadnjih petih letih sta se Slovenija in Evropa morali soočiti s štirimi nepričakovanimi, a resnimi izzivi: pandemijo, vojno v Ukrajini, največjimi naravnimi nesrečami, trgovinsko vojno. Tvorni gospodarji od take realnosti ne bežijo, ampak se z njo soočijo in v njej iščejo priložnosti,« je dejal predsednik vlade na konferenci, ki jo organizira medijska hiša Delo v soorganizaciji s Slovenskim državnim holdingom (SDH) in družbo Dovos.

Robert Golob je poudaril, da povezovanje industrije in države rešuje izzive, da bomo kot industrija bolj konkurenčni ter kot družba bolj odporni: FOTO: Dejan Javornik

Podjetja iščejo nova področja

V industriji sem se večkrat prepričal, da podjetja ne propadejo zaradi pomanjkanja znanja, temveč zato, ker se globalne razmere spreminjajo hitreje, kot se je pripravljeno spremeniti okolje, v katerem delujejo, je poudaril Stojan Petrič, predsednik nadzornega sveta skupine Kolektor in direktor Dela.

V prvih enajstih mesecih leta 2025 je industrijska proizvodnja v predelovalnih dejavnostih upadla za 1,1 odstotka. »To za podjetja ni statistika, temveč konkreten pritisk – manj naročil, večja negotovost in potreba po iskanju novih priložnosti. Hkrati ne živimo več v času postopnih prehodov, temveč v obdobju, ko so se nekatere dolgo samoumevne predpostavke o stabilnosti in dostopnosti virov preprosto končale,« je dodal.

»Ni naključje, da se je število članov Grozda obrambne industrije Slovenije v dveh letih povečalo s približno 50 na okoli 200. Podjetja se prilagajajo. Ne iz ideoloških razlogov, temveč zato, ker iščejo področja, kjer lahko znanje in tehnologije uporabijo širše – v civilnem in varnostnem okolju.«

Petrič je opozoril, da ostaja Evropa in z njo tudi Slovenija strateško odvisna na ključnih področjih – od redkih zemelj in baterij do farmacije in hrane: »To niso izjemne razmere, temveč nova normalnost. Zato vprašanje strateške avtonomije danes ni politično vprašanje, temveč vprašanje upravljanja tveganj. Tako za države kot za podjetja. Dvojna raba tehnologij v tem kontekstu ni kompromis, temveč racionalen odgovor: omogoča večjo učinkovitost razvojnih vlaganj in večjo odpornost celotnega sistema.« Pri tem ima država ključno vlogo, je dodal, ne kot neposredni izvajalec, temveč kot arhitekt zakonodajnega, razvojnega in investicijskega okolja.

Robert Golob je poudaril, da povezovanje industrije in države rešuje izzive, da bomo kot industrija bolj konkurenčni ter kot družba bolj odporni: »Država bo to podpirala tudi skozi svojo proračunsko politiko. Kar je že dokazala. Ne samo z vlaganji v obrambne izdatke, predvsem tudi z vlaganji v znanje, tehnologijo, inovacije, tudi v ostale politike odpornosti. Odpornost je bistveno več kot samo orožje. Odpornost je, da imamo dostop do hrane, zdravja, da imamo ustrezno infrastrukturo, dostop do komunikacij in tudi do vesolja.«

V Sloveniji imamo inovacijski in razvojni potencial ter se lahko v prihodnje uspešno vključujemo v gospodarske in investicijske tokove širšega evropskega prostora, je dejal predsednik uprave SDH Žiga Debeljak. FOTO Dejan Javornik

Predsednik uprave SDH Žiga Debeljak je spomnil na ustanovitev države družbe Dovod, ki bo kapitalsko podpirala rešitve slovenske industrije na širšem področju obrambe, varnosti in odpornosti ter tehnologij dvojne rabe. »Preliminarno zbiranje interesa je pokazalo veliko interesa na tem področju, kar dokazuje, da imamo v Sloveniji inovacijski in razvojni potencial ter se lahko v prihodnje uspešno vključujemo v gospodarske in investicijske tokove širšega evropskega prostora.«

Nacionalno konferenco o odpornosti, tehnologijah in investicijah dvojne rabe Dual-Use Slovenija 2026 je namenjena vsem deležnikom, ki igrajo ključno vlogo pri razvoju in preobrazbi slovenskega gospodarskega in inovacijskega ekosistema v kontekstu dvojne rabe tehnologij, tako civilnih kot obrambnih.

Strateška odpornost države

Za uvodnimi govori sledi okrogla miza o strateški odpornosti države: od prehranske do infrastrukturne varnosti, ki jo bo moderiral prof. dr. Iztok Prezelj s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Na njej bodo mnenja soočili Klemen Boštjančič, minister za finance, Borut Sajovic, minister za obrambo, Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo, Mateja Čalušić, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj, ter Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport.

O strateški neodvisnosti v farmaciji in prehrani – slovenski priložnosti v biotehnologiji za proizvodnjo surovin se bo Nejc Gole, pomočnik odgovornega urednika Dela, pogovarjal z Boštjanom Čehom, predsednikom sveta Zavoda Biotech Hills, ter dr. Martinom Kavščkom, vodjo razvoja poslovanja v Acies Bio.

Za državo je pomemben tudi dvig odpornosti kritične elektroenergetske infrastrukture. FOTO: Jože Suhadolnik

Kritična infrastruktura

Uvod v tretjo okroglo mizo bo imel mag. Aleksander Mervar, direktor Elesa, s predavanjem o dvigu odpornosti kritične elektroenergetske infrastrukture s pomočjo Dual-Use. Zatem bo o Kritični infrastrukturi 2030 – varnost in odpornost ključnih sistemov soočal mnenja še z doc. dr. Markom Jugom, generalnim direktorjem UKC Ljubljana, Boštjanom Košakom, predsednikom uprave Telekoma Slovenije, in mag. Andrejem Ribičem, predsednikom uprave Darsa. Moderator te okrogle mize bo dr. Damir Črnčec, pomočnik predsednika uprave SDH.

Zatem bo sledila okrogla miza o tehnologiji dvojne rabe: zagon gospodarske rasti Slovenije, ki jo bo moderiral Boštjan Pavlin, državni sekretar na ministrstvu za obrambo. Njegovi gostje bodo Matej Miklavčič, generalni direktor družbe Dovos, Borut Čeh, direktor Labene, Devid Palčič, direktor Robotine, dr. Tomaž Rotovnik, direktor Skylabs, in Jože Kastelic, direktor družbe UNI&FORMA.

Konferenca se bo zaključila s peto okroglo mizo z naslovom Investicijski obeti 2026: financiranje odpornosti in razvoja industrije dvojne rabe. Nejc Gole, pomočnik odgovornega urednika Dela, se bo o tem pogovarjal z Matejem Špragarjem, direktorjem družbe Dovos, in Borutom Jamnikom, predsednikom uprave SID banke.