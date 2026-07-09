Evropa je obljubila denar za obrambo, zdaj pa ga ne more zbrati

V tovarni na severu Švedske, kjer vsako leto iz jeklenih plošč izdelajo na stotine oklepnih vozil, visi ukrajinska zastava z napisom v cirilici »hvala, za vedno«. Podarila jo je 21. brigada ukrajinske vojske, ki uporablja bojno vozilo pehote CV90, izdelano prav tukaj. Njeni vojaki mu ljubkovalno pravijo »skandinavska zver«. Zastava zaposlene vsak dan opominja, da njihovo delo prispeva k varnosti Evrope. »Lepo je videti, da smo pomagali ljudem,« pravi Julia, ki dela na proizvodni liniji. Pred desetimi leti je bila tovarna Hägglunds, ki je v lasti britanskega obrambnega velikana BAE Systems, prisiljena zniževati stroške, da bi preživela. Danes pa svojo zmogljivost povečuje za pet- do šestkrat, da bi lahko izpolnila strmo naraščajoča naročila. Prihodki so poskočili z 211 milijonov dolarjev ...