Evropa še dve leti z visoko ceno elektrike

Sodeč po napovedih analitikov, bodo veleprodajne cene električne energije še približno dve leti višje kot pred energetsko krizo. To prinaša evropskim podjetjem kar nekaj težav, saj so nekonkurenčna na svetovnem trgu. Nemčija in Francija sta že predstavili večletni načrt pomoči podjetjem, Slovenija pomoči ne predvideva.

Kaj se dodaja se cenami električne energije? Kej so cene že zdaj nizke in zakaj? Kdaj se bodo cene elektrike znižale v Evropi in kdaj v Sloveniji? Kako se na visoke cene energije odzivajo druge evropske države?