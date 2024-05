Evropa se dviguje z dna

Po petih četrtletjih ekonomske stagnacije po ruski invaziji na Ukrajino in zategovanju denarne politike iz Evropske centralne banke (ECB) zaradi porasta cen in torej problema visoke inflacije se pričakuje, da se bo gospodarska rast v Evropi v prihodnjih četrtletjih nadaljevala.

Podatki, ki so bili objavljeni prejšnji teden, nakazujejo, da se je blaga recesija v Evropi končala s prvim četrtletjem leta 2024. Po dveh zaporednih četrtletnih padcih bruto domačega proizvoda (BDP) za 0,1 odstotka v tretjem in četrtem četrtletju leta 2023 je sledila rast 0,3 odstotka v prvem četrtletju 2024. Ta rast za četrtletje znaša 1,3 odstotka na letni osnovi, kar skoraj dosega 1,6-odstotno letno rast v ZDA v prvem četrtletju tega leta.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Podatki, ki so bili objavljeni prejšnji teden, nakazujejo, da se je blaga recesija v Evropi končala s prvim četrtletjem leta 2024. Po dveh zaporednih četrtletnih padcih bruto domačega proizvoda (BDP) za 0,1 odstotka v tretjem in četrtem četrtletju leta 2023 je sledila rast 0,3 odstotka v prvem četrtletju 2024. Ta rast za četrtletje znaša 1,3 odstotka na letni osnovi, kar skoraj dosega 1,6-odstotno letno rast v ZDA v prvem četrtletju tega leta.

Po petih četrtletjih ekonomske stagnacije po ruski invaziji na Ukrajino in zategovanju denarne politike iz Evropske centralne banke (ECB) zaradi porasta cen in torej problema visoke inflacije se pričakuje, da se bo gospodarska rast v Evropi v prihodnjih četrtletjih nadaljevala.

Rast na Iberskem polotoku

Večino zadnjih 15 let so bile večje severne evropske države gonilna sila gospodarske rasti Evrope, slika pa se je zdaj precej spremenila, saj sta v prvem četrtletju letos med najhitreje rastočimi gospodarstvi območja z evrom bili Španija in Portugalska z 0,7-odstotno gospodarsko rastjo, medtem ko sta bili med najslabšimi Francija in Nemčija, ki sta rasli za 0,2 odstotka.

INFOGRAFIKA: Delo

Eden od razlogov bi bil lahko šibkejši evro v primerjavi z ameriškim dolarjem, ki je koristil turizmu, ta pa predstavlja okoli deset odstotkov gospodarstev Španije, Italije, Grčije in Portugalske ob dejstvu, da se je povratek mednarodnih turističnih prihodov povišal in je že spet na ravni izpred pandemije.

Čeprav se takoj ne opazi, vendarle vse kaže na to, da je evropsko gospodarstvo v prvem četrtletju letos dobilo zagon. Aprila se je kompozitni indeks nabavnih menedžerjev območja z evrom (PMI) dvignil nad raven 50, ki loči širitev od krčenja, in to že drugi mesec zapored. Kompozitni PMI za Nemčijo, ki je največje evropsko gospodarstvo in je že nekaj časa v krizi, se je aprila prvič v desetih mesecih premaknil v območje rasti.

Dve komponenti PMI sta pokazali izrazito izboljšanje: zaposlovanje se je razširilo po regiji, poslovno zaupanje pa je bilo aprila drugo najvišje v 14 mesecih. Potrditev smo videli tudi v nemški raziskavi poslovne klime inštituta Ifo, ki se je v zadnjih dveh mesecih dvignila; prav tako je nemška industrijska proizvodnja narasla v februarju in marcu.

Mitja Baša, Triglav Skladi FOTO: Jernej Lasič/Triglav Skladi

Dobri obeti za delnice

Za vlagatelje je še pomembneje, da gospodarsko okrevanje spremlja napoved rasti dobička podjetij, ki naj bi se po lanskih padcih do četrtega četrtletja dvignila na dvoštevilčno rast. Pričakuje se, da se bo letna rast dobička evropskih podjetij krepila in do konca tretjega četrtletja presegla rast dobička ameriških podjetij.

Svetlejša napoved okrevanja gospodarske rasti in rasti dobička v kombinaciji z napovedjo znižanja obrestnih mer Evropske centralne banke, ki naj bi se začela junija, je od začetka lanskega novembra dvignila razmerje med ceno in dobičkom (kazalnik PE) za indeks Europe STOXX 600 za 15 odstotkov, z 11,8 na 13,6. Kljub temu ostajajo evropske delnice privlačno vrednotene in se prodajajo s popustom glede na njihovo desetletno povprečje kazalnika PE, medtem ko se ameriške delnice prodajajo s premijo glede na desetletno povprečje. To kaže na potencial za nadaljnjo rast evropskega delniškega trga ob okrevanju in rasti BDP.