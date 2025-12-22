Evropa se uči, kako sestreljevati drone

Sliši se kot začetek romana Toma Clancyja. Pozno zvečer 4. decembra se je nad pomorskim oporiščem Île Longue v Bretanji, kjer so nameščene francoske jedrske podmornice, pojavilo pet brezpilotnih letalnikov. Za marince je bilo to dovolj skrb vzbujajoče, da so proti njim uporabili motilce.

A to niso bili edini vsiljivci v evropskem zračnem prostoru. Le nekaj dni prej je več dronov poletelo do točke na dublinskem letališču, ki bi ravno sekala pot letala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim na krovu, če to ne bi prispelo prezgodaj.

Irski premier je dejal, da brezpilotni letalniki, ki so jih opazili v Dublinu, »kažejo na del širše, rusko navdihnjene hibridne operacije,

ki še vedno poteka«.

Evropski uradniki javno izjavljajo, da niso prepričani, kdo je poslal te brezpilotne letalnike, v zasebnih pogovorih pa priznavajo, da je za številne od teh incidentov verjetno odgovorna Rusija. Irski premier je dejal, da letalniki, ki so jih opazili v Dublinu, »kažejo na del širše, rusko navdihnjene hibridne operacije, ki še vedno poteka«.

Pred tem so namreč jeseni opazili brezpilotne letalnike nad vojaškimi oporišči in kritično infrastrukturo v severni Evropi, kar je danskega obrambnega ministra spodbudilo, da je opozoril na »hibridni napad«. Francozi sumijo, da je bil za izstreljevanje teh letalnikov morda uporabljen naftni tanker iz ruske flote v senci, na katerega so se francoski vojaki v Baltskem morju vkrcali oktobra.

Razsežnosti problema je težko oceniti. Danes namreč po evropskem nebu šviga ogromno komercialnih in rekreativnih brezpilotnih letalnikov. Velika Britanija predvideva, da bi lahko bilo do leta 2030 v njenem zračnem prostoru 76.000 komercialnih dronov. Po neki študiji se je lani nad evropskimi mesti zgodilo najmanj 3800 bližnjih srečanj brezpilotnega letalnika in letala, predlani pa 1700, torej več kot dvakrat manj.

Enemu resničnemu, dejanskemu opažanju pogosto sledi na desetine lažnih, saj ljudje postanejo pretirano pozorni. Raziskava nizozemske spletne strani Dronewatch in dnevnega časopisa Trouw je pokazala, da pri 40 opažanjih to jesen ni bilo skoraj nobenih dokazov o brezpilotnih letalnikih, v preostalih 14 primerih pa se je izkazalo, da je šlo za vse mogoče, od zvezd do ladij.

Toda vsaj nekateri opaženi predmeti so bržkone dejansko sovražne narave. Skupina nemških študentov novinarstva je v preiskavi ugotovila, da je bilo najmanj 19 opažanj brezpilotnih letalnikov ob nizozemski in nemški obali povezanih z gibanjem treh ladij z rusko posadko.

Oblasti se nerade odločajo za sestrelitev brezpilotnih letalnikov, razen če so prepričane, da predstavljajo grožnjo, pravijo dobro obveščeni viri. FOTO: Shutterstock

Klasični radarji jih ne zaznajo

Prva težava je zaznavanje. Klasični radarji so kalibrirani za zaznavanje velikih, hitro premikajočih se objektov ter za filtriranje manjših, počasnejših motečih elementov, kot so ptice in kvadrokopterji podobne velikosti.

Cenejša rešitev so pasivni senzorji, ki lahko prečesavajo radijski promet in zaznajo prenos podatkov med brezpilotnim letalnikom in njegovim upravljavcem. Dražja možnost je aktivni radar, ki pa zahteva več ljudi za postavitev in upravljanje ter več truda za zagotovitev, da radijski signali ne motijo bližnje opreme.

Naslednja težava je, kaj storiti z brezpilotnim letalnikom, ki se pojavi nekje, kjer se ne bi smel. Prvi ukrep, kot je bilo to v Franciji, je največkrat tako imenovana tehnika mehkega uničenja, kot sta na primer motenje, ki prekine povezavo med letalnikom in njegovim upravljavcem, in zavajanje, pri katerem letalnik prepričajo, da je nekje drugje. Vse pogosteje tudi vidimo policiste, ki varujejo politične voditelje in javne dogodke, kako nosijo motilce, ki spominjajo na smešno velike puške.

Če motenje na standardnih frekvencah ne deluje, opozarja Justin Bronk, strokovnjak z londonskega raziskovalnega inštituta RUSI, potem verjetno »ne uporabljajo komercialnih standardnih komponent, s čimer se močno poveča verjetnost, da imate opravka z državnim akterjem«.

Vendar pa ne uporablja vsak državni akter napredne opreme. Ruske obveščevalne službe so v zadnjem letu večino sabotaž v Evropi izvedle tako, da so kriminalnim skupinam plačale s kriptovalutami. To pomeni, da bi tudi saboterji, ki jih podpira Rusija, lahko uporabljali komercialne drone. Pripisovanje odgovornosti se je izkazalo za težavno.

Novembra lani so poročali o brezpilotnih letalnikih nad tremi oporišči britanskega vojnega letalstva (RAF), v Suffolku, Norfolku in Gloucestershiru, ki jih uporabljajo ameriške zračne sile. Tja je bilo napotenih več kot 60 pripadnikov RAF. A tudi leto kasneje ni kaj dosti dokazov, ki bi kazali na Rusijo.

Brezpilotni letalniki niso glinasti golobi

Če drona ni mogoče spraviti na tla z elektromagnetnimi sredstvi, je naslednji korak tehnika trdega uničenja. Najpreprosteje ga je ujeti v mrežo, najbolj grobo je streljanje nanj. »Standardna pehotna jurišna puška za to ni najboljša,« pravi Bronk. Da bi brezpilotni letalnik zadeli s standardnimi naboji brez posebnih merkov, je malo verjetno.

Šibrovke so boljše, a je tudi v tem primeru potrebno posebno strelivo. Nizozemske enote so 22. novembra streljale na drone nad letalskim oporiščem Volkel, vendar niso našle nobenih ostankov, kar kaže, da ni bil sestreljen noben dron. »Te naprave lahko letijo zelo, zelo hitro, so zelo majhne in se lahko gibajo v šestih prostostnih stopnjah, ki so za človeka precej nepredvidljive,« pravi Bronk. »To ni kot streljanje na glinaste golobe.«

Oprema, potrebna za zaznavanje in sestreljevanje majhnih brezpilotnih letalnikov, je poceni v primerjavi z vrhunskimi sistemi zračne obrambe. Vendar pa navadno zahteva neprekinjen nadzor. In ker vsak sistem lahko pokriva le majhno območje, zagotavljanje zaščite za vse verjetne tarče v državi hitro postane drago.

Irska predvideva, da bo za sisteme za boj proti dronom porabila 19 milijonov evrov, pri čemer bo ena baterija nameščena v letalskem oporišču Baldonnel v Dublinu, kamor pogosto prihajajo tuji državniki. To pa lahko pomeni, da bodo že tako omejeno opremo z vojaških lokacij prenesli na civilne.

Ko so brezpilotni letalniki leta 2018 motili delovanje britanskega letališča Gatwick, je moral posredovati RAF. Toda ista oprema je bila potrebna tudi za zaščito vojakov in letališč v tujini. Civilna letališča so z zamudo začela vlagati v lastno tehnologijo.

A dejanska uporaba te tehnologije je druga stvar. Oblasti se nerade odločajo za sestrelitev brezpilotnih letalnikov, razen če so prepričane, da predstavljajo grožnjo, pravijo dobro obveščeni viri. Sumljivi letalniki v Dublinu so se irski vojaški ladji približali na 500 metrov, vendar posadki ni bilo dovoljeno streljati nanje.

Padajoči dron bi lahko padel na ljudi, hiše ali vozila. V zrak izstreljeni naboji lahko potujejo daleč in ubijejo ljudi na tleh. In tako kot večina trkov s pticami letalom ne povzroči hujših težav, tudi trk z dronom ne bi bil nujno katastrofalen, poudarja Bronk.

Šele letos jeseni so Velika Britanija, Nemčija, Poljska in Litva začele spreminjati zakonodajo, da bi policiji in vojski omogočile sestreljevanje nevarnih brezpilotnih letalnikov. Trenutno oblasti običajno raje zaprejo zračni prostor in ustavijo polete, namesto da bi tvegale nesrečo.

Ta pristop, ki zlonamernežem omogoča, da zlahka povzročijo kaos, je tak, kot bi uporabili kladivo, če hočemo streti arašid, pravi eden od poznavalcev. Poleg tega evropske vlade delujejo povsem nemočne. Če so za nekatere motnje z brezpilotnimi letalniki odgovorni ruski saboterji, je njihovo delo še vedno prav trivialno preprosto.

***

© The Economist Newspaper Limited 2025. Vse pravice pridržane. Prepovedani so distribucija, kopiranje in spreminjanje besedila. The Economist Newspaper Limited ne prevzema odgovornosti za natančnost ali kakovost prevoda.