Evropi grozi nova plinska kriza

Svetovni trg zemeljskega plina se po energetski krizi leta 2022 spoprijema z novim velikim pretresom. Vojna na Bližnjem vzhodu in omejen promet skozi Hormuško ožino sta močno zmanjšala izvoz utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) iz Katarja in Združenih arabskih emiratov. Mednarodna agencija za energijo (IEA) v poročilu Global Gas Security Review 2026 opozarja, da bi lahko svetovna ponudba LNG letos upadla za tri odstotke oziroma skoraj 20 milijard kubičnih metrov. To bi bil največji letni padec doslej. Izvoz LNG iz Katarja in Združenih arabskih emiratov se je med marcem in oktobrom v primerjavi z istim obdobjem lani zmanjšal za več kot 60 milijard kubičnih metrov. Približno dve tretjini izpada so nadomestile povečane dobave iz Severne Amerike, Afrike in drugih proizvajalk, vendar to ni ...