Evropska elektroenergetika svari pred subvencijami za plin in nafto

Namesto subvencij za plinske elektrarne ciljna pomoč odjemalcem, manjše davčne obremenitve elektrike in pospešena elektrifikacija gospodarstva.
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Elektrika ne bi smela biti bolj obdavčena kot plin ali nafta, pravijo v Eurelectricu. FOTO: Leon Vidic
Evropa znova plačuje visoko ceno odvisnosti od uvoženih fosilnih goriv. Gospodinjstva se spoprijemajo z naraščajočimi računi za energijo, energetsko intenzivna industrija je pod vse večjim pritiskom, v več državah članicah pa nezadovoljstvo zaradi visokih življenjskih stroškov spremljajo protesti. Evropska elektroenergetska podjetja zato pozivajo k ukrepom, ki bi prebivalcem in gospodarstvu olajšali prihajajočo zimo, ne da bi posegali v delovanje notranjega energetskega trga.
V pismu evropskim ministrom za energijo, ki se bodo sestali 29. oktobra, sta predsednik evropskega združenja elektroenergetske industrije Eurelectric in predsednik uprave finske energetske družbe Fortum Markus Rauramo ter generalni sekretar Eurelectrica Kristian Ruby opozorila, da bi lahko napačno zasnovani državni ...
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