Evropska industrija je v boljšem stanju, kot bi si mislili

»Si želite kančka upanja?« vpraša Marco Mensink, vodja združenja Cefic, lobistične skupine evropskih kemijskih podjetij. Najprej predstavi mračno diagnozo. Zaradi visokih cen energije in kitajske konkurence podjetja zapirajo obrate in odpuščajo. Nadaljnja konsolidacija je »neizogibna«. Upanje ponazarja prerez električnega kabla, ki ga ima nad pisalno mizo v svoji bruseljski pisarni. Izdeluje ga kitajsko podjetje Orient Cable, toda polimer, ki obdaja žico, proizvaja avstrijsko podjetje Borouge International. Mensink pravi, da ga kitajski industrijski veljaki, ko obišče Kitajsko, nenehno sprašujejo o tem evropskem podjetju. To je edini del kabla, ki ga še ne morejo izdelati. A kemijska podjetja niso edina, ki so se znašla pod pritiskom. Enako velja za velik del industrijskega kompleksa ...