Evropska komisija odobrila še 80 milijonov za drugi tir

Evropska komisija je danes odobrila pričakovanih 80 milijonov evrov iz kohezijskega sklada za gradnjo drugega tira med Divačo in Koprom. To je sestavni del širše sheme projekta novega tira do Kopra, vendar natančno namenjen gradnji osmega predora, dolgega 3.808 metrov, in dveh viaduktov: viadukt Gabrovica (452 metrov) in Vinjan (647 metrov).



Komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira je ob tem dejala: »Ta naložba je potrebna za izboljšanje železniške povezljivosti Luke Koper, ki je zelo pomembno vozlišče za tovorni in potniški promet, s srednjo Evropo. Zato ta projekt ne bo koristil le povezljivosti v Sloveniji, ampak podpira tudi delovanje notranjega trga, saj krepi gospodarsko in socialno kohezijo.«



V 2 TDK so novico sprejeli z navdušenjem, saj so se dve leti trudili prepričati ravno omenjeni direktorat za kohezijo, kako pomembna je naložba v omenjeni tir ne zgolj za Slovenijo, temveč tudi za sosednje države. Hkrati je za projekt taka odločitev še ena potrditev s strani evropske komisije. Z omenjenim deležem kohezijskih sredstev bo Slovenija lahko pokrila 85-odstotni delež treh objektov na progi, vendar bo morala sredstva izkoristiti do konca leta 2023.



Slovenija je za drugi tir pridobila že 44,3 milijona evrov evropskih sredstev za izvedbene projekte, za arheološke raziskave, geološko- tehnične in hidrogeološke raziskave, za dostopne ceste, ki jih končujejo, in za premostitvene objekte čez dolino Glinščico, ki so jih zdaj začeli graditi. Večino tega denarja so že porabili. Poleg omenjenega zneska je projekt pridobil 109 milijonov evrov t. i. blending sredstev za gradnjo sedmih predorov (ki jih morajo dograditi do konca 2023). Skupaj z danes pridobljenim kohezijskim paketom bo drugi tir imel v tej finančni perspektivi na voljo 234 milijonov evrov, vodstvo 2 TDK pa pričakuje še dodatno evropsko pomoč v naslednji koheziji, zaradi česar naj bi bilo vseh nepovratnih sredstev v milijardni naložbi za približno 400 milijonov evrov.