Evropska komisija z zeleno lučjo državni pomoči Lufthansi

Evropska komisija je prižgala zeleno luč obsežni državni pomoči nemškemu letalskemu prevozniku Lufthansa. S to pomočjo, o kateri bo skupščina družbe odločala danes, želi Nemčija rešiti enega največjih letalskih prevoznikov na svetu, z intervencijo države pa prihajajo tudi nekateri pogoji.



Kot so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnili v Bruslju, je injekcija nemške vlade v Lufthanso dovoljena, a bo morala družba posledično na letališčih v Frankfurtu in Münchnu poskrbeti tudi za prostor za druge letalske družbe in tako zagotoviti pošteno konkurenco.



Skupna predvidena pomoč Lufthansi sicer znaša devet milijard evrov. »Ta znaten znesek pomoči bo Lufthansi pomagal prevedriti trenutno koronavirusno krizo, ki je letalski sektor posebej močno prizadela,« je zeleno luč za državno pomoč nemškemu letalskemu velikanu pospremila evropska komisarka, pristojna za konkurenco, Margrethe Vestager.



Delničarji Lufthanse bodo o tem, ali sprejeti državno pomoč, odločali danes. Soglasje načeloma ni vprašljivo, saj je največji delničar Heinz Hermann Thiele, ki je z nasprotovanjem pomoči v minulih dneh poskrbel za precej razburjenja, v sredo napovedal podporo ukrepu.



Predvideno je, da bo državni stabilizacijski sklad WSF letalskemu prevozniku na pomoč priskočil z vložkom v višini 5,7 milijarde evrov v premoženje matične družbe, pri čemer bo šlo za povratna sredstva.



Poleg tega bo prek dokapitalizacije vplačal nove delnice in pridobil 20-odstotno lastništvo, ki bi ga lahko v prihodnje povečal na 25 odstotkov in eno delnico, s čimer bi družbo tudi obranil pred morebitnim sovražnim prevzemom.



Predvideno je še tri milijarde evrov vredno posojilo državne razvojne banke KfW in zasebnih bank za obdobje treh let.



Država bi v zameno poleg lastniškega deleža v družbi dobila dve mesti v nadzornem svetu, prevoznik bi se moral odpovedati tudi 24 časovnim blokom na letališčih v Münchnu in Frankfurtu. Vstopu države v lastništvo se je najbolj odkrito uprl bavarski poslovnež Thiele, ki je v lastništvo Lufthanse z večjim deležem vstopil šele pred kratkim in je trenutno lastnik 15,5 odstotka delnic. Vendar pa si je očitno premislil in v sredo napovedal, da bo glasoval za sporazum.



Vodstvo letalskega prevoznika pa je že v sredo s predstavniki sindikata kabinskega osebja UFO sklenilo sporazum, s katerim bo lahko podjetje prihranilo 500 milijonov evrov. Dogovor, ki ga morajo potrditi še člani UFO, vključuje zamrznitev plač, skrajšan delovni čas, zgodnje upokojitve in neplačan dopust za stevardese in stevarde, so v skupni izjavi v sredo zvečer pojasnili na obeh straneh.