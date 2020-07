Evropska letalska industrija na tleh

Pandemija je po vsem svetu množično prizemljila letala in spravila na tla aeronavtično industrijo, med njimi tudi proizvajalce, kakršen je Airbus. Ker se evropski velikan pogreza v eno najhujših kriz doslej, bo na tisoče zaposlenih že kmalu ostalo brez dela.Zaradi covida-19 bodo, kakor so objavili v torek, rezi v Airbusov kader koreniti, kajti v evropski letalsko-vesoljsko-orožarski skupini, ki ima sedež v Blagnacu blizu Toulousa in ji predseduje generalni direktor Guillaume Faury, naj bi do poletja 2021 ukinili kar 15.000 oziroma 11 odstotkov delovnih mest. Po napovedih bo približno 5100 služb izgubljenih v Nemčiji (v ...