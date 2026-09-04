Evropske države z davki nad prazna stanovanja

Ministrstvo za okolje in prostor med ukrepi za izboljšanje ponudbe najemnih stanovanj napoveduje tudi aktivacijo obstoječega stanovanjskega fonda. V okviru tega naj bi spodbujali tudi uporabo praznih stanovanj. »Aktivacija praznih in premalo izkoriščenih stanovanj je pomemben del prihodnje stanovanjske politike, saj novih stanovanjskih potreb ne moremo reševati samo z novogradnjami,« pojasnjujejo na ministrstvu.

Aktivacija uporabe neizkoriščenih oziroma slabo izkoriščenih stanovanj ter zemljišč je tudi zaveza, ki je zapisana v koalicijsko pogodbo te vlade. Vendar morajo, kot pravijo na ministrstvu, najprej pridobiti zanesljivo podatkovno podlago. Podatek o številu nenaseljenih stanovanj namreč ni enak številu stanovanj, ki so prazna in bi jih bilo mogoče vključiti na stanovanjski trg.