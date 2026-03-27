Evropske težnje po neodvisnosti pri plačilnih storitvah

Evropska centralna banka in evropska komisija se pripravljata na uvedbo digitalnega evra, pri tem pa imata v mislih tudi evropsko odvisnost od ameriških plačilnih sistemov, in sicer družb Mastercard in Visa. V Mastercardu pravijo, da pozdravljajo novo konkurenco, a poudarjajo, da so sistemsko pomembno podjetje tudi za EU, vpeto v lokalno okolje.

Prek sistemov ameriških Vise in Mastercarda je bilo lani opravljenih 61 odstotkov vseh kartičnih plačil in skoraj vsa čezmejna kartična plačila, kažejo podatki Evropske centralne banke.