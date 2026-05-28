Evropski avtomobili, izdelani na Kitajskem

Zahodni proizvajalci avtomobilov izkoriščajo kitajske presežne proizvodne zmogljivosti za izvoz cenejših vozil na domače trge.

V zgodnjih 70. letih prejšnjega stoletja so delavci v podjetju Dongfeng (slovensko »Vzhodni veter«) uvažali ameriške tovornjake, da bi pridobili izkušnje za svoje prve poskuse izdelave terenskih vozil, namenjenih Ljudski osvobodilni vojski. Skoraj 60 let pozneje podjetje Stellantis, evropski lastnik znamke Jeep, sodeluje s podjetjem Dongfeng pri izdelavi nove različice legendarnega ameriškega lahkega terenca na baterije za kupce na Kitajskem, Bližnjem vzhodu in v jugovzhodni Aziji. To partnerstvo je najnovejši primer trenda, ki preoblikuje svetovno avtomobilsko industrijo. Mednarodni proizvajalci avtomobilov, ki se sredi dragega prehoda na električna vozila borijo za preživetje, se vse bolj obračajo na kitajske tehnološko napredne in stroškovno učinkovite tovarne kot proizvodne baze za ...