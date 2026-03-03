Evropski črpalkarji že višajo cene

Ameriški predsednik sprožil dva največja padca indeksa Ljubljanske borze v zadnjem letu.

Napad ZDA in Izraela na Iran je znižal borzne indekse in zvišal cene surovin. Nafta brent se je od četrtka podražila za več kot desetino. Padec tečajev je bil v Evropi opazno večji kot v ZDA, kjer so tečaji večinoma zelo nekoliko zrasli. Evropski padec je predvsem posledica večje izpostavljenosti evropskih podjetij do dogajanja na bližnjem vzhodu. Močno so zdrsnile tudi cene delnic v Ljubljani, kjer je največ strahu med delničarji Luke Koper. Padec indeksa Sbitop je bil včeraj kar 3,2-odstotni. Globlji padec v primerjavi z drugimi evropskimi borzami je predvsem posledica popravka po izraziti rasti v prvih dveh mesecih leta. Sbitop je namreč do petka pridobil petino vrednosti in zadnji teden februarja presegel vrednost 3000 točk. Tako velikega padca Ljubljanska borza ni doživela že vse od ...