Evropski denar lahko najbolje vložimo v digitalno in zeleno

Ljubljana – Slovenija bo imela v prihodnjih letih na voljo več kot 11 milijard evrov evropskih sredstev iz proračuna Unije in sklada za okrevanje. Toliko denarja še ni bilo na razpolago, za njegovo učinkovito porabo in kvalitetno programiranje pa nujno potrebujemo veliko sliko razvoja države in prave prioritete, so se strinjali udeleženci webinarja v organizaciji ljubljanske ekonomske fakultete.Slovenija je na prelomni točki ali bo ta trenutek izkoristila za razvojni preboj in se približala ciljem, ki si jih želimo. Pomembno, je, da črpamo razpoložljiva sredstva za prave zadeve, ob tem pa moramo del denarja koristiti že v ...