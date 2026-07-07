Evropski »dolce vita« umetne inteligence?

Politično soglasje v Evropi v prid prerazporeditvi dohodkov in premoženja se lahko izkaže za nepričakovano prednost.

V več pogledih se zdi, da bo Evropska unija postala ena največjih poraženk revolucije umetne inteligence, saj jo Kitajska in Združene države Amerike v gospodarskem smislu močno prehitevajo. Tudi če evropska energetska politika ne bi že sama po sebi povzročala, da je obsežna gradnja podatkovnih centrov nedosegljivo draga, bi njeni razdrobljeni kapitalski trgi pridobivanje potrebnega financiranja zelo otežili. Zlasti visoka davčna obremenitev v Evropi otežuje razvoj in zadrževanje zvezd umetne inteligence, še manj je verjetno njihovo privabljanje iz tujine. Medtem pa vedno širši regulativni okvir odvrača od ustanavljanja podjetij in podjetništva. Toda tudi brez razcveta umetne inteligence se staranje evropskih socialnih držav zdi vse bolj nevzdržno. Gospodarska rast je počasna kot ledenik – ...