Evropski zavezniki izgubljajo upanje, da bodo ZDA ostale v Natu

Donald Trump je besen zaradi evropske zavrnitve pomoči v vojni proti Iranu.

Sueška kriza, vojna v Vietnamu, invazija na Irak: pogosto se zgodi, da vojne zunaj Evrope zamajejo temelje Nata. Zdaj pa bi lahko ameriška (in izraelska) zračna ofenziva proti Iranu zavezništvo povsem porušila. Donald Trump je do evropskih zaveznikov vse bolj sovražen, besen je zaradi njihove zavrnitve, da bi ZDA pomagali ponovno odpreti Hormuško ožino. Še več, nekaj evropskih držav je ameriške operacije na Bližnjem vzhodu celo otežilo. »Strahopetci, to si bomo zapomnili!« je Donald Trump 20. marca izbruhnil v objavi na družabnih omrežjih. V nedavnih intervjujih je dejal, da »absolutno« razmišlja o izstopu iz zavezništva, čeprav grožnje ni ponovil v televizijskem nagovoru o vojni z Iranom 1. aprila. Predsednikove besede je ponovil tudi Marco Rubio, njegov državni sekretar, nekoč zagrizeni ...