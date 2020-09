Evrsko območje avgusta spet zašlo v deflacijo

Ljubljana - Evrsko območje je avgusta prvič po letu 2016 zabeležilo letno deflacijo, saj se je povprečna rast cen z julijskih plus 0,4 odstotka znižala na minus 0,2 odstotka, kažejo podatki evropskega statističnega organa Eurostata. Na ta način se je evrska inflacija kljub zelo spodbujevalni denarni politiki Evropske centralne banke spet močno oddaljila od cilja ECB, ki predvideva letno rast cen, ki je blizu, a pod dvema odstotkoma.



Gledano po posameznih komponentah so se na letni ravni najbolj podražili hrana, pijača, alkohol in tobak, in sicer za 1,7 odstotka, najbolj pa se je od lanskega avgusta pocenila energija in sicer za kar 7,8 odstotka. Storitve so na letni ravni zabeležile 0,7-odstotno podražitev. V Sloveniji smo po podatkih Sursa v avgustu zabeležili 0,1-odstotno letno deflacijo.