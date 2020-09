Evrsko območje avgusta z 0,2-odstotnim letnim padcem cen

Ljubljana – Evrsko območje je avgusta na letni ravni prvič po letu 2016 doživelo deflacijo, padec splošne ravni cen je v povprečju znašal 0,2 odstotka, ugotavlja evropski statistični organ Eurostat. Upad cen je bil primerjalno opazen tako na mesečni kot na letni ravni, saj je bila avgusta lani povprečna stopnja inflacije v državah z evrom enoodstotna. Glavni vzrok za vrnitev deflacije je sicer padec cen energentov in očitno tudi močan evro, ki je pocenil uvoz.



Gibanje cen v 19 državah z evrom je tako zdaj vse bolj v nasprotju z denarnim ciljem Evropske centralne banke, ki predvideva rast cen, ki je blizu, a pod dvema odstotkoma. Med državami z največjim letnim padcem cen so Ciper (–2,9 odstotka), Grćija (–2,3) in Estonija (–1,3), nadpovprečni, 0,7-odstotni upad cen na letni ravni pa je po podatkih Eurostata imela tudi Slovenija.



Na drugi strani pa zdaj največjo letno stopnjo inflacije zaznavajo v državah, ki nimajo evra: Poljska, Češka in Madžarska so avgusta na letni ravni imele več kot triodstotno rast cen, inflacijo so imeli tudi na Švedskem, Danskem, v Romuniji in Bolgariji, ki so prav tako še ohranile svoje valuto. Posledično je tudi EU kot celota avgusta imela povprečno 0,4-odstotno rast cen.