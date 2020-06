Evrsko območje maja s komaj 0,1-odstotno letno inflacijo

Ljubljana – V maju je povprečna letna stopnja inflacije v evrskem območju zdrsnila na 0,1 odstotka, kar je manj kot aprila, ko je znašala 0,3 odstotka, in znatno manj kot pred letom dni, ko je bila 1,2-odstotna. V celotni EU pa je bila maja povprečno nekaj višja, 0,6-odstotna stopnja inflacije, ugotavlja statistični organ Unije Eurostat.



Najnižjo letno rast cen oziroma njihovo znižanje so maja imeli v Estoniji (–1,8 odstotka), v Luksemburgu (–1,6 odstotka), na Cipru in v Sloveniji pa so se cene povprečno znižale za 1,4 odstotka. Na drugi strani pa so najvišje letne stopnje rasti cen imeli v državah, ki nimajo evra, in sicer na Poljskem (3,4 odstotka), Češkem (3,1 odstotka) in Madžarskem (2,2 odstotka).



Stopnja inflacije v evrskem območju in tudi v Sloveniji je tako vse bolj pod ciljem ECB, ki predvideva rast cen, ki je blizu, a pod dvema odstotkoma.