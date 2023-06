Območje z evrom v prvem četrtletju v tehnični recesiji

Območje z evrom je po najnovejših podatkih evropskega statističnega urada Eurostata v prvem letošnjem četrtletju zašlo v tehnično recesijo. Obseg bruto domačega proizvoda (BDP) se je namreč na četrtletni ravni po sezonsko prilagojenih podatkih za 0,1 odstotka skrčil že drugo četrtletje zapored.

Gre za revidirane podatke Eurostata, potem ko je še sredi maja statistični urad v drugi oceni poročal o 0,1-odstotni rasti evrskega gospodarstva v prvem trimesečju.

Celotna EU je medtem v prvem letošnjem četrtletju na četrtletni ravni doživela 0,1-odstotno rast BDP, potem ko se je gospodarstvo Unije v zadnjem lanskem četrtletju skrčilo za 0,2 odstotka, še kažejo danes objavljeni podatki Eurostata.

Pred dvema tednoma je o tehnični recesiji poročala Nemčija, ki velja za motor evropskega gospodarstva. Največje evropsko gospodarstvo se zaradi visoke inflacije in visokih obrestnih mer spopada z zmanjšanim povpraševanjem. Nemško gospodarstvo se je v prvih treh mesecih na četrtletni ravni skrčilo za 0,3 odstotka, potem ko se je v zadnjih treh mesecih lani za 0,5 odstotka.

Slovenija med državami z gospodarsko rastjo

Slovenija je sicer v zadnjih dveh četrtletjih po podatkih Sursa imela pozitivno rast: ta naj bi v zadnjih treh mesecih lanskega leta znašala 0,7, v prvem letošnjem četrtletju pa 0,6 odstotka.

Francija je po stagnaciji v zadnjem četrtletju lani na začetku letošnjega leta na četrtletni ravni imela 0,2-odstotno rast BDP, Italija, ki je v zadnjem lanskem četrtletju doživela 0,1-odstotno krčenje gospodarstva, je v prvih treh mesecih letos imela 0,6-odstotno rast BDP, Španija (v zadnjem četrtletju 0,4-odstotna rast BDP) pa 0,5-odstotno.

Največjo rast BDP je sicer v prvem četrtletju glede na predhodno trimesečje doživela Poljska (3,8 odstotka), sledita ji Luksemburg (2,0 odstotka) in Portugalska (1,6 odstotka). Največji padec gospodarstva so medtem imele Irska (–4,6 odstotka), Litva (–2,1 odstotka) in Nizozemska (–0,7 odstotka).

ECB prihodnji teden o obrestih in napovedih

Svet Evropske centralne banke bo sicer prihodnji teden znova odločal o obrestnih merah. Glede na višino inflacije (v povprečju je presegla šest odstotkov) je pričakovati njihovo ponovno zvišanje za 0,25 odstotne točke. Hkrati bo ECB predstavila tudi svoje najnovejše makroekonomske projekcije gospodarske rasti in inflacije.